Clima

Clima en Estados Unidos mañana miércoles: ¿En dónde hay alerta por la tormenta invernal?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por las nevadas que se prevén para este miércoles

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Advierten sobre peligros del frío y medidas de seguridad para proteger la salud

En Estados Unidos, las bajas temperaturas continuarán mañana, 28 de enero de 2026, para que tengas cuidado te informamos en dónde hay alerta por tormenta invernal, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con NWS para este miércoles se prevén nevadas, vientos fuertes, frío extremo, así como hielo en diferentes zonas de Estados Unidos, por lo que debes tomar tus precauciones para evitar algún riesgo como congelamiento o hipotermia. Recuerda que si necesitas resguardarte, puedes mandar la palabra refugio con tu código postal al 43362.

PUBLICIDAD

Más sobre Clima

¿Hay clases mañana? Estas escuelas en Massachusetts y New Hampshire suspendieron actividades el 27 de enero
2 mins

¿Hay clases mañana? Estas escuelas en Massachusetts y New Hampshire suspendieron actividades el 27 de enero

Estados Unidos
Causa de la tormenta invernal en Estados Unidos 2026: Esto provocó alertas por frío extremo
2 mins

Causa de la tormenta invernal en Estados Unidos 2026: Esto provocó alertas por frío extremo

Estados Unidos
Tormenta invernal en EE UU cancela y retrasa miles de vuelos este lunes: Aerolíneas más afectadas
1 mins

Tormenta invernal en EE UU cancela y retrasa miles de vuelos este lunes: Aerolíneas más afectadas

Estados Unidos
Alerta por tormenta invernal hoy en EEUU: en estos lugares se prevén afectaciones por condiciones de clima adverso
2 mins

Alerta por tormenta invernal hoy en EEUU: en estos lugares se prevén afectaciones por condiciones de clima adverso

Estados Unidos
Imágenes de cómo se vive la tormenta invernal 2026 en EEUU
1 mins

Imágenes de cómo se vive la tormenta invernal 2026 en EEUU

Estados Unidos
Tormenta invernal hoy 25 de enero de 2026: ¿Cuál es la trayectoria este domingo en Estados Unidos?
2 mins

Tormenta invernal hoy 25 de enero de 2026: ¿Cuál es la trayectoria este domingo en Estados Unidos?

Estados Unidos
Aerolíneas y aeropuertos están viviendo jornadas difíciles por la tormenta invernal: ¿qué puedo hacer si cancelan mi vuelo?
3 mins

Aerolíneas y aeropuertos están viviendo jornadas difíciles por la tormenta invernal: ¿qué puedo hacer si cancelan mi vuelo?

Estados Unidos
¿Cuándo llegará la gran tormenta invernal a tu ciudad en Estados Unidos? Fecha y hora en que impactará
4 mins

¿Cuándo llegará la gran tormenta invernal a tu ciudad en Estados Unidos? Fecha y hora en que impactará

Estados Unidos
Alerta por viajes potencialmente mortales durante tormenta de hielo: Recomendaciones y número de emergencia
2 mins

Alerta por viajes potencialmente mortales durante tormenta de hielo: Recomendaciones y número de emergencia

Estados Unidos
¿Cómo saber si tu vuelo es cancelado durante tormenta invernal en EE UU? Paso a paso para consultar estatus
2 mins

¿Cómo saber si tu vuelo es cancelado durante tormenta invernal en EE UU? Paso a paso para consultar estatus

Estados Unidos

En estos lugares hay advertencia por tormenta invernal

El NWS mantiene advertencias por tormenta invernal en zonas de Alaska, donde se prevén nevadas intensas, ventiscas y fuertes ráfagas de viento:

  • En la Cordillera Oriental de Alaska (al sur de Trims Camp), estas condiciones adversas del clima están desde desde el mediodía de este martes hasta la madrugada del miércoles, se prevén acumulaciones de 6 a 12 pulgadas de nieve y vientos de hasta 30 millas por hora, además de carreteras complicadas y visibilidad reducida por la ventisca.
  • En las cumbres de la autopista Dalton, desde la madrugada de este martes hasta la tarde del miércoles se pronostican condiciones de ventisca, con ráfagas de viento cercanas a las 60 mph y nieve, impactará en los viajes ya que habrá baja visibilidad.

Considera que también hay advertencias por frío extremo en el norte de Alaska en las llanuras del Ártico Occidental y Paso Howard–montañas Delong, con sensaciones térmicas de hasta −70 °F. Hay riesgo de congelación de la piel en apenas 5 minutos de exposición, por ello, toma en cuenta las recomendaciones: no hagas viajes que no sean esenciales, en caso de que debas hacerlos lleva contigo, agua, comida, una linterna y tu kit de emergencia, puedes consultar el estado de las carreteras al llamar al 511, no te expongas por mucho tiempo al aire libre.


FBPT

Relacionados:
ClimaTormenta de NieveEstados Unidos de AméricaFríoNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Par de ideotas
Gratis
YE Live in Mexico
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX