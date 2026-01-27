Clima Clima en Estados Unidos mañana miércoles: ¿En dónde hay alerta por la tormenta invernal? El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por las nevadas que se prevén para este miércoles

En Estados Unidos, las bajas temperaturas continuarán mañana, 28 de enero de 2026, para que tengas cuidado te informamos en dónde hay alerta por tormenta invernal, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con NWS para este miércoles se prevén nevadas, vientos fuertes, frío extremo, así como hielo en diferentes zonas de Estados Unidos, por lo que debes tomar tus precauciones para evitar algún riesgo como congelamiento o hipotermia. Recuerda que si necesitas resguardarte, puedes mandar la palabra refugio con tu código postal al 43362.

En estos lugares hay advertencia por tormenta invernal

El NWS mantiene advertencias por tormenta invernal en zonas de Alaska, donde se prevén nevadas intensas, ventiscas y fuertes ráfagas de viento:

En la Cordillera Oriental de Alaska (al sur de Trims Camp), estas condiciones adversas del clima están desde desde el mediodía de este martes hasta la madrugada del miércoles, se prevén acumulaciones de 6 a 12 pulgadas de nieve y vientos de hasta 30 millas por hora, además de carreteras complicadas y visibilidad reducida por la ventisca.

En las cumbres de la autopista Dalton, desde la madrugada de este martes hasta la tarde del miércoles se pronostican condiciones de ventisca, con ráfagas de viento cercanas a las 60 mph y nieve, impactará en los viajes ya que habrá baja visibilidad.

Considera que también hay advertencias por frío extremo en el norte de Alaska en las llanuras del Ártico Occidental y Paso Howard–montañas Delong, con sensaciones térmicas de hasta −70 °F. Hay riesgo de congelación de la piel en apenas 5 minutos de exposición, por ello, toma en cuenta las recomendaciones: no hagas viajes que no sean esenciales, en caso de que debas hacerlos lleva contigo, agua, comida, una linterna y tu kit de emergencia, puedes consultar el estado de las carreteras al llamar al 511, no te expongas por mucho tiempo al aire libre.