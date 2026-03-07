Clima

Tornados en Estados Unidos dejan al menos 6 muertos en Oklahoma y Michigan; tormentas continúan este sábado

Este sábado se esperan fuertes tormentas y los riesgos de inundaciones repentinas se extienden desde los Grandes Lagos hasta Texas.

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Video Madre e hija reportadas como desaparecidas mueren por tornado en el norte de Oklahoma

Al menos seis personas murieron por tornados que azotaron el centro de Estados Unidos en una serie de tormentas que continúan este sábado, y una decena resultaron heridas, informaron las autoridades.

Cuatro de las muertes se registraron en Oklahoma y otras más al norte, en el estado de Michigan, en el medio oeste del país.

La Oficina del Sheriff del Condado de Branch informó que un tornado tocó tierra cerca de Union City, en el sur de Michigan, el viernes, causando la muerte de tres personas y lesiones a 12.

Unos 80 kilómetros al oeste, funcionarios del Condado de Cass informaron que una persona murió y varias resultaron heridas tras el paso de otro tornado por la zona.

También reportaron que varios árboles cayeron sobre carreteras y edificios, y que más de 500 personas se encontraban sin electricidad.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, anunció el viernes por la noche la activación de un centro estatal de operaciones de emergencia para coordinar una respuesta integral ante el clima severo en el suroeste del estado.

En tanto, los decesos en Oklahoma por el clima extremo se registraron el jueves y el viernes por la noche, mientras este sábado la gente se despertaba con escenas de destrucción y pérdidas en varias localidades del estado.

Video Horario de Verano: “Puede aumentar la fatiga y la falta de sueño”, alerta experto


"El clima severo azotó el Condado de Major anoche y cobró trágicamente la vida de una madre y su hija", publicó el gobernador Kevin Stitt en X, mientras el sheriff del Condado de Okmulgee, Eddy Rice, reportó que dos personas murieron en un tornado que azotó la localidad de Beggs la noche del viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional subrayó que el sábado las fuertes tormentas y los riesgos de inundaciones repentinas se extendían desde los Grandes Lagos hasta Texas. Una alerta de tornado que se emitió para gran parte de Arkansas y zonas de Texas y Luisiana expiró por la mañana.

Las tormentas de primavera llegan cerca del inicio de lo que muchos llaman la temporada de tornados, que por lo general comienza en distintos momentos en las diferentes partes del país. Los expertos recomiendan algunas medidas de seguridad sencillas antes de su llegada, como contar con una radio meteorológica y tener un plan sobre dónde refugiarse.

En partes del sur de Estados Unidos también se espera que el patrón meteorológico deje temperaturas extremadamente cálidas para esta época del año hacia el fin de semana.

FTA

Video Tormentas intensas avanzan por EEUU y mantienen a 40 millones bajo alerta
