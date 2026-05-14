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Avioneta médica se estrella en Ruidoso, Nuevo México; mueren las cuatro personas a bordo

El vuelo salió del Centro Aéreo de Roswell con destino al Aeropuerto Regional de Sierra Blanca, según la Administración Federal de Aviación; Jason Burns, administrador del condado de Lincoln, confirmó que se inició una investigación para esclarecer lo ocurrido

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Por:N+ Univision
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Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | jueves 14 de mayo de 2026

Una avioneta de servicio médico se estrelló la mañana del jueves 14 de mayo de 2026 en las afueras de Ruidoso, en el estado de Nuevo México , dejando un saldo de cuatro personas fallecidas, confirmaron autoridades locales.

¿Cuál fue la causa del accidente?

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De acuerdo con Jason Burns, administrador del condado de Lincoln, por el momento se desconocen las causas del accidente, por lo que ya se ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El vuelo había despegado del Centro Aéreo de Roswell con destino al Aeropuerto Regional de Sierra Blanca, según informó la Administración Federal de Aviación ( FAA, por sus siglas en inglés) en un comunicado oficial. Tanto la FAA como la Junta Nacional de Seguridad del Transporte ( NTSB) participarán en las indagatorias.

En el lugar del siniestro se registró un incendio “ relacionado” con el impacto, el cual afecta una superficie estimada de menos de 5 acres (2 hectáreas). El Servicio Forestal de Estados Unidos colabora con autoridades locales para controlar y extinguir el fuego.

Las condiciones meteorológicas en el sur de Nuevo México se mantienen como un factor de riesgo, con clima caluroso y seco. Además, se ha emitido una alerta roja por alto riesgo de incendios en la zona de Ruidoso, debido a la baja humedad y a ráfagas de viento que podrían alcanzar los 56 km/h (35 mph).

Ruidoso, un pueblo de montaña con una población permanente de menos de 8.000 habitantes, se ubica al pie de la Sierra Blanca, en el centro-sur de Nuevo México. Los alrededores, que incluyen el Bosque Nacional Lincoln, son zonas boscosas y rurales.

Video Clima hoy en EEUU del jueves 14 de mayo 2026: Frente frío en el medio oeste y noreste
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