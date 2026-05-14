Noticias Corte Suprema de EEUU permite por ahora que píldora abortiva siga disponible por correo en todo el país La orden judicial permite a las mujeres que buscan abortar seguir obteniendo el medicamento, mifepristona, en farmacias o por correo, sin necesidad de acudir en persona a un médico

Video Aumenta la solicitud de píldoras abortivas y procesos anticonceptivos tras la victoria electoral de Trump

La Corte Suprema preservó el jueves el acceso de las mujeres a un medicamento utilizado en el método de aborto más común , rechazando las restricciones de tribunales inferiores mientras continúa una demanda.

La orden judicial permite a las mujeres que buscan abortar seguir obteniendo el medicamento, mifepristona, en farmacias o por correo, sin necesidad de acudir en persona a un médico. Es probable que el acceso se mantenga sin interrupciones al menos hasta bien entrado el próximo año, mientras el caso sigue su curso, incluyendo una posible apelación ante el Tribunal Supremo.

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Los magistrados concedieron las solicitudes de emergencia de los fabricantes de mifepristona, quienes apelan un fallo de un tribunal federal de apelaciones que obligaría a las mujeres a consultar a un médico en persona y suspendería el envío de mifepristona por correo. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que aprobó por primera vez la mifepristona para su uso en abortos en el año 2000, dejó de exigir consultas presenciales hace cinco años.

Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito discreparon, y Thomas escribió que las dos empresas, Danco Laboratories y GenBioPro, no tienen derecho a que el tribunal actúe para evitarles "pérdidas de beneficios derivadas de su actividad delictiva".

Los grupos antiaborto, frustrados con la administración del presidente Donald Trump, presionan a la FDA para que acelere una revisión que, según esperan, resultará en restricciones a la mifepristona, incluyendo el bloqueo de su prescripción a través de plataformas de telemedicina. La administración republicana afirma que el proceso lleva tiempo.

A principios de esta semana, el comisionado de la FDA, Marty Makary, renunció tras meses de críticas por parte de los aliados políticos de Trump, incluidos los opositores al aborto.

La organización Susan B. Anthony Pro-Life America y otros grupos afines habían pedido a Trump que despidiera a Makary debido a la lentitud de la revisión de la mifepristona.

El tribunal se enfrenta a su más reciente controversia sobre el aborto, cuatro años después de que su mayoría conservadora anulara Roe v. Wade y permitiera que más de una docena de estados prohibieran el aborto de facto.

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El caso que se presenta ante el tribunal surge de una demanda interpuesta por Luisiana para revocar las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre la prescripción de mifepristona. El estado alega que dicha política socava la prohibición vigente y cuestiona la seguridad del fármaco, que ha sido declarado seguro y eficaz en repetidas ocasiones por científicos de la FDA.

Alito, autor de la opinión que revocó Roe v. Wade, coincidió en que los esfuerzos del estado se han visto frustrados por proveedores médicos y organizaciones privadas que envían las píldoras por correo a mujeres en Luisiana, a pesar de la prohibición del aborto. Danco y GenBioPro "obviamente están al tanto de lo que sucede y, sin embargo, suministran el medicamento y obtienen ganancias de su uso ilegal en Luisiana", escribió.

Thomas afirmó que quienes envían las píldoras por correo están violando la Ley Comstock , una ley del siglo XIX que lleva mucho tiempo sin aplicarse y que prohíbe el envío por correo de cualquier "artículo, instrumento, sustancia, droga, medicamento o cosa que se anuncie o describa de una manera que pueda llevar a otra persona a usarlo o aplicarlo para producir un aborto".

Los tribunales inferiores concluyeron que es probable que Luisiana prevalezca, y un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos dictaminó que el acceso por correo y las consultas de telemedicina deben suspenderse mientras se resuelve el caso.

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Este fármaco se utiliza con mayor frecuencia para el aborto en combinación con otro medicamento, el misoprostol. Los abortos con medicamentos representaron casi dos tercios de todos los abortos en Estados Unidos en 2023, el último año para el que se dispone de estadísticas.

La disputa actual es similar a otra que llegó a los tribunales hace tres años.

Posteriormente, los tribunales inferiores también intentaron restringir el acceso a la mifepristona, en un caso presentado por médicos que se oponen al aborto. Presentaron la demanda meses después de que el tribunal anulara el fallo Roe v. Wade.

La Corte Suprema bloqueó la entrada en vigor del fallo del Quinto Circuito debido a los votos disidentes de Alito y Thomas. Posteriormente, en 2024, el tribunal supremo desestimó por unanimidad la demanda de los médicos, argumentando que carecían del derecho legal o la legitimación procesal para demandar.

En la disputa actual, importantes grupos médicos, la industria farmacéutica y miembros demócratas del Congreso han intervenido advirtiendo al tribunal sobre las consecuencias de limitar el acceso al medicamento. Las compañías farmacéuticas afirmaron que un fallo a favor de los opositores al aborto trastocaría el proceso de aprobación del fármaco.

El debate sobre la seguridad de la mifepristona lleva más de 25 años en curso. La FDA ha flexibilizado varias restricciones impuestas inicialmente al medicamento, como quién puede recetarlo, cómo se dispensa y qué tipo de complicaciones de seguridad deben notificarse.

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A pesar de esas determinaciones, los grupos antiaborto han presentado una serie de peticiones y demandas contra la agencia, alegando generalmente que violó la ley federal al pasar por alto los problemas de seguridad relacionados con la píldora.

La administración Trump se ha mantenido inusualmente callada ante la Corte Suprema. Se negó a presentar un informe escrito recomendando qué debería hacer la corte, a pesar de que se trata de regulaciones federales.

Este caso coloca a la administración en una situación difícil. Trump ha contado con el apoyo político de los grupos antiaborto, pero también ha visto resultados de encuestas y referendos que muestran que los estadounidenses generalmente apoyan el derecho al aborto.

Ambas partes interpretaron el silencio de la administración como un respaldo implícito al fallo de apelación.