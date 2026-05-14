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Murieron en la ruta: víctimas encontradas en un tren de Union Pacific fallecieron antes de llegar a Laredo

La cronología revelada por las autoridades confirma que las víctimas habrían muerto antes de su llegada a la ciudad fronteriza durante un trayecto que cruzó varios estados desde California a Texas

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Por:N+ Univision
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Video Identifican a quinto migrante fallecido en tren en Laredo; buscaba regresar a Dallas

El Departamento de Policía de Laredo informó en conferencia de prensa el jueves 14 de mayo de 2026 que las seis personas encontradas muertas dentro de un vagón de tren de carga de Union Pacific no fallecieron en Laredo, sino durante el trayecto.

El jefe de la policía de Laredo, Miguel Rodríguez Jr., explicó que, según reportes médicos preliminares, las víctimas ya habían muerto antes de que el tren arribara a la ciudad, tras haber sufrido durante horas en el interior del vagón.

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Cronología del trayecto

De acuerdo con la información oficial, el tren llegó a Del Río el sábado 9 de mayo a la 1:23 p. m. Fue en este punto donde los seis migrantes subieron al vagón. El tren arribó a San Antonio a las 6:17. Durante la madrugada del domingo 10 de mayo, el tren continuó su recorrido hacia Laredo, arribando a la ciudad fronteriza a las 3:21 p. m. Y momentos después las autoridades locales recibieron la llamada que derivó en el hallazgo.

El recorrido forma parte de la ruta ferroviaria conocida como Sunset Route de Union Pacific, que inicia en California, pasando por Los Ángeles y Colton, cruza Arizona (incluyendo Tucson), Nuevo México y entra a Texas por El Paso. Desde ahí, las vías avanzan hacia el sureste de forma paralela al Río Grande hasta Del Río, continúan a San Antonio y finalmente se dividen hacia Houston o Laredo.

Investigación en curso

Las autoridades señalaron que la investigación continúa activa en coordinación con agencias estatales y federales, por lo que aún no es posible para las autoridades profundizar en más detalles. El jefe de la policía subrayó que el caso es prioritario y que seguirán trabajando para esclarecer los hechos, pero pudo asegurar que pronto tendrán resultados y justicia para las familias de las víctimas.

Finalmente, las autoridades reiteraron un llamado a la población a no arriesgar sus vidas en este tipo de viajes. Advirtieron que se trata de trayectos peligrosos que pueden derivar en condiciones inhumanas y, como en este caso, en la muerte antes de llegar al destino.

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