FBI Correos electrónicos exhiben una sesión de 'snorkel VIP' del director del FBI, Kash Patel, en Hawái, en viaje de trabajo Correos electrónicos obtenidos por la agencia AP, muestran que el director del FBI, Kash Patell, realizó una sesión de snorkel VIP el verano pasado en el Monumento al USS Arizona, un acorazado hundido que alberga los restos de más de 900 marineros e infantes de Marina en Pearl Harbor. Además lo hizo durante un viaje de trabajo.

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Cuando Kash Patel visitó Hawái el verano pasado, el FBI se esforzó por dejar claro que el director no estaba de vacaciones, destacando su recorrido a pie por la oficina regional de la agencia en Honolulu y sus reuniones con las fuerzas del orden locales.

En los comunicados de prensa del FBI se omitió una excursión exclusiva que Patel realizó días después, cuando participó en lo que funcionarios del gobierno describieron como una "sesión de snorkel VIP" alrededor del USS Arizona, en una salida coordinada por el ejército, según correos electrónicos gubernamentales obtenidos por Associated Press.

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La sesión de snorkel, en el acorazado hundido que alberga los restos de más de 900 marineros e infantes de marina en Pearl Harbor sale a la luz en medio de las críticas al uso que Patel hace del avión del FBI y a sus viajes internacionales, que han confundido sus responsabilidades profesionales con actividades de ocio.

El FBI no reveló la sesión de snorkel ni que Patel había regresado a Hawái durante dos días después de su escala inicial en la isla.

“Esto encaja con un patrón en el que el director Patel se enreda en distracciones inapropiadas, esta vez en un lugar que conmemora el segundo ataque más mortífero en la historia de Estados Unidos, en lugar de mantenerse totalmente concentrado en mantener a los estadounidenses a salvo”, dijo Stacey Young, fundadora de Justice Connection, una red de exfiscales y agentes federales que abogan por la independencia del Departamento de Justicia.

Salvo contadas excepciones, está prohibido practicar snorkel y buceo en las inmediaciones del USS Arizona. El acorazado, ahora un cementerio militar al que solo se puede acceder en barco, ha sido uno de los lugares más sagrados del país desde que Japón lo bombardeó y hundió en 1941. Arqueólogos marinos y personal del Servicio de Parques Nacionales realizan inmersiones ocasionales en el monumento para evaluar el estado de los restos del naufragio. También se han realizado inmersiones para dar sepultura a los restos de los supervivientes del Arizona que deseaban descansar eternamente junto a sus antiguos compañeros de tripulación.

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Sin embargo, al menos desde la administración Obama, la Marina y el Servicio de Parques Nacionales han permitido discretamente que un pequeño grupo de dignatarios, incluidos militares y funcionarios gubernamentales responsables de la gestión del monumento, naden en el lugar. La Marina y el Servicio de Parques Nacionales se negaron a proporcionar detalles sobre las personas autorizadas a realizar dichas excursiones.

Según fuentes cercanas a sus actividades y un ex buzo del gobierno que habló con AP bajo condición de anonimato por temor a represalias, varios exdirectores del FBI han visitado Pearl Harbor en misión oficial, pero ninguno, desde al menos 1993, ha practicado snorkel en el monumento. El buzo afirmó que era inusual que un director o cualquier persona ajena al monumento tuviera acceso a este tipo de actividades, ya que el snorkel conlleva riesgos físicos y presenta desafíos logísticos y de seguridad.

Patel ha estado bajo escrutinio por su liderazgo durante el último año, y el uso de recursos gubernamentales se ha convertido en un tema recurrente durante su gestión. El asunto estalló en febrero cuando salió a la luz un video de Patel de fiesta en el vestuario con miembros del equipo masculino de hockey sobre hielo de Estados Unidos tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán. Patel defendió el viaje esta misma semana , afirmando que había sido "planificado deliberadamente" en relación con una investigación por ciberdelincuencia que involucra a las autoridades italianas.

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Preguntas sin respuesta sobre la salida exclusiva

La excursión de Patel tuvo lugar en agosto, cuando pasó dos días en Hawái a su regreso a Estados Unidos tras visitas oficiales a Australia y Nueva Zelanda. De camino a esos países, hizo escala en Hawái para visitar la oficina del FBI en Honolulu. Un portavoz del FBI no respondió a las preguntas sobre la sesión de snorkel.

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El FBI declaró que los altos mandos regionales recibieron a Patel en la Base Conjunta Pearl Harbor-Hickam, "como es habitual con los funcionarios del gobierno estadounidense en viajes oficiales". La visita a Pearl Harbor, según el portavoz, "formó parte de las actividades públicas de seguridad nacional que el Director realizó el pasado mes de agosto con sus homólogos en Nueva Zelanda, Australia, nuestra Oficina de Campo en Honolulu y el Departamento de Guerra".

No quedó claro cómo se organizó la sesión de snorkel de Patel. La capitana Jodie Cornell, portavoz de la Armada, confirmó la excursión, pero indicó que la institución no pudo averiguar quién la organizó.

Según Cornell, a los participantes en la travesía a nado de Patel se les indicó que no tocaran ni entraran en contacto con el barco hundido de ninguna manera. Añadió que también se les informó sobre la importancia histórica del monumento como lugar de descanso final de cientos de militares.

Un 'snorkel VIP'

Correos electrónicos gubernamentales obtenidos por la AP a través de una solicitud de acceso a registros públicos muestran que los funcionarios militares coordinaron la logística y el personal para el "VIP Snorkel".

El Servicio de Parques Nacionales, que administra el sitio en coordinación con la Marina, declaró a AP que no participó en la travesía a nado de Patel y declinó hacer comentarios al respecto. También se negó a responder preguntas sobre otras excursiones similares.

Entre los invitados a practicar snorkel se encuentran almirantes de la Armada y secretarios de Defensa e Interior, según un ex buzo del gobierno. El buzo añadió que el objetivo de estas inmersiones era brindar a los funcionarios información sobre el monumento y su funcionamiento.

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La Armada se negó a proporcionar ejemplos o cifras que mostraran con qué frecuencia organiza este tipo de excursiones. Describió la salida de Patel como algo que "no es una anomalía".

Hack Albertson, veterano de la Infantería de Marina, forma parte de un selecto grupo de Veteranos Paralizados de América entrenados para bucear anualmente en el pecio del Arizona y comprobar su estado. Afirmó que era inapropiado que Patel y otras figuras políticas practicaran snorkel o buceo en el monumento.

“Es como celebrar una despedida de soltero en una iglesia. Es un lugar sagrado”, dijo. “Hay que tratarlo con la solemnidad que merece”.

Algunos miembros de la familia no se oponen a practicar esnórquel

Algunos familiares de supervivientes de Pearl Harbor afirmaron no sentirse molestos por dichas excursiones oficiales, aunque algunos expresaron su deseo de que también se les permitiera practicar snorkel en el lugar. Añadieron que no se les ha concedido permiso para hacerlo.

«No he oído de nadie que se oponga a estas visitas, ya que son muy poco frecuentes y no quedan supervivientes del Arizona con vida», escribió Deidre Kelley, presidenta nacional de los Hijos e Hijas de los Supervivientes de Pearl Harbor, en un correo electrónico. «Sus hijos podrían tener alguna objeción, pero no he oído ninguna».

Según el ex buzo del gobierno, Patel visitó Pearl Harbor hace varios años durante un viaje que realizó a Hawái mientras se desempeñaba como jefe de gabinete de Christopher Miller, entonces secretario de defensa interino.

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Miller afirmó haber practicado snorkel sobre el Arizona durante una visita oficial a la base, pero Patel no estuvo presente en esa excursión. Miller explicó que oficiales militares regionales lo invitaron a practicar snorkel y le dijeron que ese tipo de recorrido era para "ocasiones especiales y para visitantes especiales, entre los que se encuentra usted". Describió la experiencia como "significativa".

“Fue un evento muy solemne y significativo”, dijo Miller en una entrevista. “Fue una visita histórica. No fue algo recreativo”.

El FBI no hablará sobre el regreso de Patel a Hawái

Más allá de la excursión de esnórquel, no está claro qué más hizo Patel durante su segunda parada en Hawái.

Los datos de seguimiento de vuelo del Gulfstream G550, que suele utilizar el director del FBI, muestran que el avión permaneció en la isla dos noches durante su estancia antes de volar a Las Vegas, la ciudad donde Patel reside. El avión tiene un alcance publicado de aproximadamente 12.391 kilómetros (7.700 millas), lo que significa que habría necesitado repostar en algún punto entre Nueva Zelanda y Washington.