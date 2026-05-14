Noticias Michael Banks deja la CBP: renuncia el jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos Durante su trayectoria, acumuló más de 30 años de experiencia en seguridad fronteriza y liderazgo dentro de la USBP, ocupando diversos puestos de alto nivel en distintas regiones del país y en la sede central

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El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ( USBP, por sus siglas en inglés), Michael Banks, dimitió este jueves 14 de mayo de 2026 de sus funciones al frente de la agencia que opera bajo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP).

Banks revela motivos de su renuncia

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En entrevista con Fox News, Banks afirmó que su salida se debe a una decisión personal tras una larga trayectoria en el servicio.

“ Es simplemente el momento. Siento que logré poner el rumbo correcto, desde la frontera menos segura, desastrosa y caótica hasta la frontera más segura que este país haya visto jamás. Es hora de pasar las riendas. 37 años, hora de disfrutar de la familia y la vida”, declaró.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre su salida ni se ha emitido un comunicado por parte de las autoridades estadounidenses.

¿Quién es Michael Banks?

Según el Instituto para el Avance de la Defensa y el Gobierno ( IDGA), Michael Banks, originario de Mercedes, Texas, es un exagente de la Patrulla Fronteriza con más de 30 años de experiencia en seguridad y liderazgo en agencias federales, incluyendo 24 años en operaciones de frontera entre Estados Unidos y México.

Ocupó diversos cargos de alto nivel en la USBP en Texas, Arizona, California y Washington, D.C., como jefe de estaciones y directivo en la sede central. Antes de ser Asesor Especial del Gobernador en Asuntos Fronterizos, fue agente a cargo de la estación de Weslaco; también sirvió en la Policía Militar de la Armada y tiene formación en administración de justicia y liderazgo organizacional, además de múltiples reconocimientos.