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Estados Unidos se prepara para procesar al expresidente cubano Raúl Castro, según reportes

Según reportes de distintos medios, el gobierno estaría preparando cargos en su contra

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Por:N+ Univision
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Diferentes medios estadounidenses han confirmado que el gobierno de Donald Trump tiene previsto presentar cargos contra Raúl Castro, según reportes, esto lo informó la tarde del jueves un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

No quedó claro de inmediato el momento de cuándo se produciría la posible acusación, que debería ser aprobada por un gran jurado, pero el funcionario indicó que parece inminente.

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Se espera ⁠que la posible acusación contra el expresidente de Cuba, de 94 años y hermano de Fidel Castro, se centre enel derribo de aeronaves, según el funcionario.

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