"Inhumano e ilegal": critican nuevo método de ejecución de reos en Alabama

Video James Barber es ejecutado con la inyección letal a pesar de las críticas contra este método: ¿qué crimen cometió?

Un comunicado emitido el miércoles por un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas calificó los planes para ejecutar a un hombre en Alabama con gas nitrógeno como "alarmantes" e "inhumanos".

"Nos preocupa que la hipoxia del nitrógeno pueda provocar una muerte dolorosa y humillante", dijo el panel de cuatro expertos sobre la ejecución de Kenneth Smith, planificada para ser llevada a cabo mediante ese método nunca antes usado.

Un método de ejecución cruel, inhumano y probablemente ilegal

PUBLICIDAD

Los expertos Morris Tidball-Binz, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias; Alice Jill Edwards, relatora especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Tlaleng Mofokeng, relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud; y Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, pidieron a las autoridades que detengan la ejecución de Smith ”mientras se revisa el protocolo de ejecución”.

Los expertos de la ONU adviertieron en el comunicado que la ejecución probablemente violaría la Convención contra la Tortura de 1984 que Estados Unidos ratificó en 1994 y deploraron la continuación de las ejecuciones en el país, que contradicen las tendencias mundiales hacia la abolición de la pena de muerte.

“Las ejecuciones fallidas, la falta de transparencia de los protocolos de ejecución y el uso de drogas no probadas para ejecutar prisioneros en Estados Unidos han llamado continuamente la atención de la ONU”, señalaron los expertos.

El comunicado señala también que el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión indican que ningún detenido debe ser sometido a experimentos médicos o científicos que puedan ser perjudiciales para su salud.

La ejección por hipoxia de nitrógeno en Alabama

El Departamento Correccional de Alabama programó la ejecución de Smith para el 25 de enero después de intentar, sin éxito, aplicarle una inyección letal en noviembre de 2022.

PUBLICIDAD

Después de un intento fallido de ejecución por inyección letal, cuando no se pudo encontrar la vena Smith, la Fiscalía General de Alabama presentó en agosto una moción para reprogramar la fecha de ejecución y aprobar la ejecución por nitrógeno.

La Corte Suprema de Alabama autorizó el nuevo método de ejecución en noviembre en una decisión de seis votos a favor y dos en contra.

Según The Associated Press la ejecución se realizará colocando una máscara sobre la nariz y la boca del recluso, seguido de la administración del gas.

El abogado de Smith, Robert Grass, inició una demanda federal en noviembre que busca detener la ejecución, la que de proceder sería la primera de su tipo llevada a cabo en Estados Unidos convirtiendo a su cliente en un conejillo de indias para el método.

Aunque aún no ha decidido el caso, el juez federal de distrito R. Austin Huffaker hizo un llamado al estado de Alabama en diciembre para que modifique los procedimientos planificados para la ejecución a fin de que el recluso pueda orar y decir sus últimas palabras antes de que le coloquen la máscara de gas en la cara.

El juez añadió que las partes “no deben inferir nada en este llamado” sobre cómo se pronunciará en última instancia sobre la solicitud del abogado de SMith.

La ejecución por hipoxia de nitrógeno se lleva a cabo haciendo que la persona respire únicamente nitrógeno privándola de oxígeno necesario para el sostenimiento de la vida, causándole la muerte.

"Tenemos la esperanza de que quienes revisen este caso verán que un segundo intento de ejecutar al Sr. Smith, esta vez con un método experimental nunca antes utilizado y con un protocolo que nunca ha sido completamente revelado a él ni a su abogado, es injustificado e injusto", escribió Grass, en una declaración enviada por correo electrónico a The Associated Press.