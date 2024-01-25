Cambiar Ciudad
Pena de muerte

Alabama ejecuta a Kenneth Smith con gas nitrógeno, método nunca antes empleado

Kenneth Eugene Smith fue ejecutado usando el método nunca antes probado conocido como "hipoxia de hidrógeno", poco más de un año después de que sobreviviera un fallido intento usando la tradicional inyección letal.

Video Qué es la ‘hipoxia de nitrógeno’, el cuestionado método con que ejecutaron a un reo en Alabama

El estado de Alabama consumó el jueves la primera ejecución en el país utilizando gas nitrógeno, un método nunca antes empleado y que ha sido criticado por su carácter experimental.

Las autoridades reportaron que el reo Kenneth Eugene Smith, de 58 años, fue declarado muerto a las 8:25 pm en la prisión Holman de Atmore después de que le indujeran la "hipoxia de nitrógeno".

La ejecución duró unos 22 minutos. Y durante al menos dos minutos Smith pareció temblar y retorcerse en la camilla, a veces tirando de las ataduras. Siguieron varios minutos de respiración agitada, hasta que la respiración ya no fue perceptible.

En una declaración final, Smith dijo: “ Esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás... Me voy con amor, paz y luz”.

Hizo la señal de “te amo” con sus manos hacia los familiares que eran testigos. "Gracias por apoyarme. Los amo, los amo a todos”, dijo Smith.

El caso de Smith escaló hasta la Corte Suprema que se negó a bloquear la medida, rechazando su argumento de que sería inconstitucional que el Estado intentara una segunda ejecución tras el fracaso de una inyección letal en 2022. El Departamento Correccional intentó administrarle a Smith una inyección letal hace dos años, pero la canceló cuando las autoridades no pudieron conectar las vías intravenosas.

Smith, de 58 años, ha estado por tres décadas en el corredor de la muerte tras ser hallado culpable en 1989 del homicidio de la esposa de un pastor.

Kenneth Eugene Smih, reo condenado a muerte en Alabama.
Kenneth Eugene Smih, reo condenado a muerte en Alabama.
Imagen Alabama Department of Corrections.

El nitrógeno como método de ejecución

Alabama aplicó el gas al colocar una mascarilla sobre nariz y boca de Smith. Así, reemplazó el aire respirable con nitrógeno, lo que provocó su muerte por falta de oxígeno.

En 2023 se llevaron a cabo 24 ejecuciones en EEUU, todas mediante inyección letal, el método más extendido en el país para la aplicación de la pena capital.

Solo tres estados (Alabama, Mississippi y Oklahoma) han autorizado la hipoxia de nitrógeno como método de ejecución, pero ninguno ha intentado utilizarla hasta ahora.

"Una tortura"

La Organización de Naciones Unidas (ONU) instó la semana pasada al estado de Alabama a abandonar los planes de ejecutar a Smith a través de ese método "incipiente y no probado" que podría "constituir tortura" según el derecho internacional.

"La pena de muerte es incompatible con el derecho fundamental a la vida", afirmó Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU.

El estado de Alabama defendió ante una corte su decisión bajo el argumento de que es "quizás el método de ejecución más humano que se haya inventado".

Los abogados de Smith insistieron que lo utilizaron como “sujeto de prueba” para un método de ejecución no probado.

El crimen de Smith

Smith, de 58 años, fue uno de los dos hombres condenados por el asesinato a sueldo de la esposa del predicador que sacudió a una pequeña comunidad del norte de Alabama.

Los fiscales dijeron que a Smith y al otro hombre se les pagó $1,000 cada uno para matar a Elizabeth Sennett en nombre de su esposo, quien estaba profundamente endeudado y quería cobrar el seguro. John Forrest Parker, el otro hombre condenado por el asesinato, fue ejecutado en 2010.

Sennett fue encontrada muerta el 18 de marzo de 1988 en la casa que compartía con su marido en el condado de Colbert, Alabama. El forense testificó que la mujer de 45 años había sido apuñalada ocho veces en el pecho y una vez en cada lado del cuello.

Su esposo, Charles Sennett Sr., entonces pastor de la Iglesia de Cristo de Westside, se suicidó cuando la investigación del asesinato se centró en él como sospechoso, según documentos judiciales.

La condena inicial de Smith en 1989 fue anulada en apelación. Fue juzgado nuevamente y condenado en 1996. El jurado recomendó una sentencia de cadena perpetua, pero un juez anuló la recomendación y condenó a Smith a muerte. Alabama ya no permite que un juez anule la decisión de un jurado sobre decisiones de pena de muerte.

