Clima Pronóstico del tiempo para nevadas en Estados Unidos durante San Valentín: ¿Cómo será el clima de mañana sábado? Si vas a salir este día de San Valentín, te contamos cómo estará el clima, según el NWS

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) dio a conocer cómo será el pronóstico del tiempo para nevadas en Estados Unidos durante San Valentín y si vas a hacer una actividad especial en esta fecha, en N+ Univision te contamos cómo estará el clima mañana.

En su aviso de vigilancia de tormenta invernal el NWS señaló que clima en Estados Unidos en San Valentín 2026 y el fin de semana estará marcado por nevadas en Alaska y precipitaciones en distintas regiones del país.

Mientras algunas zonas del centro y sur registrarán temperaturas inusualmente cálidas, otras enfrentarán condiciones invernales severas que podrían complicar los traslados entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero.

¿Cuánta nieve se prevé?

La tormenta invernal de Alaska podría dejar hasta 10 pulgadas de nieve; el NWS en Fairbanks emitió un aviso de tormenta invernal vigente desde la tarde del viernes hasta la mañana o noche del domingo en diversas regiones del estado. Entre las zonas más afectadas se encuentran:

Costa sur e interior de la península de Seward.

East Norton Sound y Nulato Hills.

Valle inferior de Koyukuk.

Valle medio y bajo del Yukón e Innoko.

Área metropolitana de Fairbanks.

Distrito norte de Denali.

En ciudades como Nome, Galena, Fairbanks y alrededores se esperan acumulaciones de nieve de entre 5 y 10 pulgadas, con posibilidad de superar las 6 pulgadas en sectores del interior central.

Podría haber carreteras resbaladizas y visibilidad reducida a media milla en algunos momentos; ráfagas de viento de hasta 50 mph en terrenos elevados cercanos a Fairbanks. Con mayor intensidad de la nevada durante el sábado, con otra ronda ligera el domingo.

Las autoridades recomiendan monitorear actualizaciones oficiales antes de realizar viajes durante el fin de semana.

Por su parte, el Centro de Predicción Meteorológica, con sede en College Park, informó que un sistema de baja presión avanzará desde las Montañas Rocosas hacia el valle del Bajo Mississippi y el sureste. Este patrón podría ocasionar:

Lluvias generalizadas desde las Llanuras del Sur hasta el sureste.

Posibles tormentas eléctricas aisladas en la región de ArkLaTex.

Riesgo marginal de lluvias excesivas e inundaciones repentinas en algunos puntos.

El domingo, el frente frío podría generar precipitaciones en el Atlántico Medio, con posibilidad de mezcla de lluvia y nieve en zonas elevadas del noreste.

Nevadas ligeras en el oeste y noroeste del Pacífico

Recomendaciones para viajeros en San Valentín: si planeas salir este sábado 14 de febrero consulta reportes actualizados del clima, prevé tiempos adicionales de traslado en zonas con nieve y lleva equipo adecuado para frío extremo en Alaska.



