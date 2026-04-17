Noticias Científicos muertos y desaparecidos en EEUU: Casa Blanca rompe el silencio La administración estadounidense señaló que el patrón de incidentes podría ser objeto de una investigación formal por parte de agencias de seguridad nacional, mientras se recopila información oficial sobre 10 casos registrados

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Un patrón inquietante ha encendido alarmas en Estados Unidos, ya que diez científicos y expertos vinculados a programas nucleares, espaciales y de defensa han muerto o desaparecido entre 2023 y 2026 en circunstancias no esclarecidas.

El caso, ahora bajo revisión oficial, ha llegado a la Casa Blanca tras declaraciones recientes que confirman posibles investigaciones federales.

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Casa Blanca abre investigación

La secretaria de prensa Karoline Leavitt, declaró recientemente a Fox News que la administración considera revisar el caso. Señaló que aún no ha hablado con las agencias pertinentes, pero que, de confirmarse los hechos, se impulsará una investigación formal.

La Casa Blanca confirmó posteriormente que el patrón de incidentes será evaluado por seguridad nacional.

Desapariciones registradas

Entre los casos documentados figura William “Neil” McCasland, desaparecido el 27 de febrero de 2026 en Albuquerque tras salir de su domicilio.

En 2025, Anthony Chavez y Melissa Casias, ambos vinculados al Laboratorio Nacional de Los Álamos, desaparecieron dejando pertenencias personales.

También se reportó la ingeniera Monica Jacinto Reza el 22 de junio de 2025, así como Monica Witt del JPL de la NASA y el caso bajo reserva de Jason Heffner.

Fallecimientos bajo investigación

En febrero de 2026, Carl Grillmair, astrofísico del JPL, fue hallado muerto en su residencia.

En diciembre de 2025, Nuno Loureiro murió en Boston en un ataque dentro de su hogar. Jason Thomas fue encontrado sin vida en marzo de 2026 en un lago.

Además, Frank Maiwald falleció en julio de 2024 sin causa oficial divulgada, y Michael David Hicks murió el 30 de julio de 2023 sin autopsia pública.

Seguimiento oficial

Las autoridades federales mantienen abierta la revisión de los expedientes relacionados con científicos de instituciones como la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y laboratorios nacionales.

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Los casos abarcan distintos estados y años, mientras se recopila información oficial para determinar conexiones entre los incidentes reportados. El proceso continúa bajo revisión interinstitucional en coordinación con agencias federales competentes activas.

JICM