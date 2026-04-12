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La NASA no se detiene: ya prepara la misión Artemis III tras conquistar la Luna

Con una nueva misión en camino, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos deja claro que no se trata de repetir el pasado, sino de construir el futuro de la humanidad fuera de nuestro planeta

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Por:N+ Univision y AP
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Video “Estamos unidos para siempre”: así fue la bienvenida a los cuatro astronautas de Artemis II en la NASA

Luego del exitoso regreso de Artemis II, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos ( NASA, por sus siglas en inglés), no pierde tiempo.

La histórica misión, que llevó nuevamente a astronautas a orbitar la Luna después de más de medio siglo, marca solo el inicio de una estrategia mucho más ambiciosa: regresar para quedarse.

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Un regreso que cambió el panorama

La tripulación conformada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen protagonizó u n viaje que combinó avances técnicos con una narrativa profundamente humana.

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Su paso alrededor de la Luna dejó postales inéditas, fenómenos únicos como un eclipse solar visto desde el espacio y un nuevo récord de distancia para la exploración tripulada. A su regreso a Houston, el entusiasmo fue evidente, pero dentro de la agencia el enfoque ya estaba en la siguiente misión.

Artemis III en preparación

Ahora la NASA avanza con Artemis III, una misión clave para allanar el camino hacia futuros alunizajes. En esta etapa se pondrán a prueba maniobras fundamentales, como el acoplamiento en órbita terrestre entre la cápsula Orion y los módulos de descenso.

Empresas comov SpaceX y Blue Origin compiten por desarrollar estos sistemas, lo que añade un componente estratégico y tecnológico a la carrera por volver a pisar la superficie lunar.

La mira en el polo sur lunar

El objetivo no es solo llegar, sino establecer una presencia sostenida. El polo sur de la Luna se perfila como el sitio ideal debido a la posible existencia de hielo en cráteres en sombra permanente.

Este recurso podría ser clave para generar agua y combustible, elementos esenciales para futuras misiones.

Más allá de la hazaña

Artemis II también mostró una nueva cara de la exploración espacial: más diversa, más cercana y más consciente. La tripulación compartió emociones, recuerdos personales y reflexiones sobre la fragilidad de la Tierra.

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Con Artemis III en camino, la NASA deja claro que no se trata de repetir el pasado, sino de construir el futuro de la humanidad fuera de nuestro planeta.

JICM

Video Astronautas de Artemis II comparten primeras declaraciones tras regresar a la Tierra en Houston
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