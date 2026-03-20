Noticias Más de 100 mil funcionarios de Estados Unidos superan el mes sin cobrar por el bloqueo del Departamento de Seguridad Nacional Casi el 30% del personal en aeropuertos no se presentó a trabajar al inicio de la semana y más del 10% de los agentes de los controles de seguridad de la TSA.



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Más de 100 mil funcionarios están trabajando sin cobrar después de que el Senado no lograra aprobar la ley de asignación de fondos para la agencia el pasado 14 de febrero.

La disputa entre republicanos y demócratas para llevar a cabo una ley en la que haya límites por parte de las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) y la Patrulla Fronteriza ha ocasionado que se bloqueen los fondos desde hace 34 días. A continuación te damos contexto del cierre, al igual que de qué puestos no están cobrando.

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¿Qué puestos no están cobrando?

Los puestos que se mantienen trabajando y sin cobrar son los de la agencia de seguridad en el transporte, seguridad aérea, los servicios de emergencia y la Guardia Nacional.

El bloqueo del Departamento de Seguridad Nacional cuenta con más de 200,000 empleados públicos. Lamentablemente, más de la mitad han sido considerados no esenciales, por lo que han decidido prescindir de sus servicios y enviarlos a sus hogares sin ningún sueldo. En el otro caso, 100,000, de los cuales los calificaron como “imprescindibles”, tienen que seguir yendo, pero sin goce de sueldo.

Cabe destacar que casi el 30% del personal en aeropuertos no se presentó a trabajar al inicio de la semana y también más del 10% de los agentes de los controles de seguridad de la TSA.

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La situación podía escalar, ya que la semana pasada los empleados no recibieron ningún dólar por su labor, por lo que pueden optar por darse de baja para buscar ofertas laborales.

La renuncia del personal, de acuerdo con Fox News, no solo desencadena largas colas y retrasos en los controles de seguridad, sino que, si continúa, podría provocar el cierre de los aeropuertos, en especial los que tienen menos capacidad.

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Kristi Noem es despedida

Después de las problemáticas que hubo con la muerte de dos americanos por parte de la policía migratoria y que los catalogara como “ terroristas domésticos”, Kristi Noem fue despedida por el presidente Donald Trump.

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Markwayne Mullin, quien compareció el miércoles ante los senadores para su audiencia de confirmación de secretario de Seguridad Nacional, dijo que el Congreso necesitaba financiar el departamento y prometió que se pondría a trabajar y que se alejaría de las controversias, como Noem.