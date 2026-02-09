Ataques

Asesinan a Hallie Tobler, hija de Jeff Johnson, candidato a gobernador de Minnesota

De acuerdo con los reportes, Hallie Marie Tobler de 22 años, fue apuñalada en St. Cloud. Esto es lo que sabemos del caso.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Hallie Marie Tobler, hija del republicano Jeff Johnson, fue apuñalada en su apartamento de St. Cloud, Minnesota, la noche del 7 de febrero. Esto provocó que su padre, Jeff Johnson, candidato republicano a la gubernatura de Minnesota, suspendiera su campaña.

¿Qué fue lo que pasó con Hallie Marie Tobler?

Hallie Marie Tobler de 22 años, fue encontrada sin vida con varias puñaladas, agentes que respondieron a una llamada de emergencia alrededor de las 8:20 p.m. en la cuadra 3100 de 40th Avenue South, según el Departamento de Policía de St. Cloud, se movilizaron al lugar.

El Partido Republicano de Minnesota expresó sus condolencias

En un mensaje en su cuenta de X, el Partido Republicano de Minnesota indicó que está desconsolado por la trágica pérdida de la hija del Dr. Jeff Johnson, quien fue asesinada en un violento crimen el sábado por la noche en St. Cloud.

No hay palabras que puedan expresar adecuadamente el dolor que sentimos por Jeff y su familia. La pérdida de un hijo es inimaginable, y nuestros pensamientos y oraciones están con ellos mientras lloran esta devastadora tragedia


Señalaron que por respeto a la familia de Jeff Johnsony a la magnitud de esta pérdida, Jeff suspendió su campaña para gobernador de Minnesota. Pedimos a todos los minnesotanos que se unan a nosotros para apoyar a la familia Johnson en este momento increíblemente doloroso.

También extendemos nuestra gratitud a los socorristas y a los agentes del orden involucrados y solicitamos paciencia y compasión mientras continúa la investigación.

¿Quién es Jeff Johnson?

En las elecciones de 2018, el demócrata Tim Walz (actual gobernador) se enfrentó al republicano Jeff Johnson, ganando el estado.

Estudiante herido tras recibir disparo en escuela secundaria de Maryland

Estudiante herido tras recibir disparo en escuela secundaria de Maryland

N+ Univision Washington DC
1 min
