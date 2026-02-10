Deportaciones

Gobernador de Minnesota dice que es cuestión de días para que "ocupación" de agentes federales llegue a su fin

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo este martes que espera que en pocos días termine el operativo federal migratorio en ese estado, que a su juicio, ha causado "terror en las calles".

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video En Minnesota temen por supuestos agentes de ICE que se hacen pasar por constructores, repartidores y activistas

El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, aseguró este martes que espera queden solo días de lo que llama "ocupación" por parte de agentes federales de las calles del estado.

"Espero —y creo que tendremos más noticias al respecto en los próximos días— q ue esta ocupación dure días, no semanas ni meses", dijo Walz en una conferencia de prensa.

Afirmó que había conversado con Tom Homan, el zar de la frontera del presidente Donald Trump, y con Susie Wiles, la jefa de gabinete del mandatario. " Minnesota ha pedido que esta oleada de personas se vaya", dijo Walz, al referirse a la conversación con los altos funcionarios de la administración Trump.

El gobierno de Trump envió a casi 3,000 agentes federales a Minnesota en una operación de redadas migratorias llamada Metro Surge, que desató feroces protestas de los habitantes del estado y críticas contra la actuación de las agencias federales de seguridad, principalmente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En estas protestas, en distintas circunstancias, murieron Renee Nicole Good y Alex Pretti, en un lapso de dos semanas, a manos de agentes federales que dispararon contra ellos.

Tras estos eventos, un contingente de unos 700 agentes fue retirado de la operación.

Walz describió la actuación de los agentes como una " increíble perturbación", que asegura, fue causada por "lo que solo puede describirse como una campaña de represalias federal. Eso es exactamente lo que lo llamó el presidente de los Estados Unidos, una campaña de represalias contra Minnesota".

El demócrata, antiguo candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 2024, dijo que a raíz de los operativos migratorios " hemos visto el terror en las calles. Hemos visto la violencia en nuestras calles. Estamos viendo la destrucción económica que esto conlleva. Y lo vemos día tras día".

Los líderes demócratas en el Congreso amenazan con bloquear el proyecto de ley de financiación de 2026 para el Departamento de Seguridad Nacional. La Casa Blanca ha indicado que está dispuesta a negociar, pero su respuesta no ha satisfecho hasta ahora a los legisladores de la oposición.

El 31 de enero, un juez estadounidense denegó la solicitud de Minnesota de obligar al ICE a suspender sus operaciones en el estado.

Con información de AFP

