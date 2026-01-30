Presos Políticos

EEUU confirma liberación de todos los presos políticos estadounidenses en Venezuela

Luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció una amnistía general a todos los presos políticos, la Embajada de EEUU confirmó la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses.

Video Mensaje nacionalista de Delcy Rodríguez desafía a EEUU; cifras de presos políticos liberados en duda

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela confirmó la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses que permanecían presos en aquel país, esto luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció una amnistía general a todos los presos políticos.

Nos complace confirmar la liberación por parte de las autoridades interinas de todos los ciudadanos estadounidenses conocidos detenidos en Venezuela.
Embajada de EEUU en Venezuela


A través de X, la embajada norteamericana indicó que si existe alguna información sobre otros connacionales que permanezcan en la cárcel en Venezuela, deberá informarlo al Servicio para Ciudadanos Estadounidenses a través de su sitio web.

Delcy Rodríguez anuncia amnistía general

Este viernes 30 de enero, ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Delcy Rodríguez anunció que impulsará la Ley de Amnistía General que cubra todo el período de violencia política desde el año 1999 hasta el presente.

Durante la sesión solemne de apertura de actividades judiciales 2026 del Tribunal Supremo, explicó que la Comisión Presidencial y el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz tendrán la responsabilidad de presentar la propuesta de Ley ante la Asamblea Nacional (AN).

Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una Ley de Amnistía General que cubra todo el período de violencia política, desde 1999 al presente, destacó Rodríguez
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela


La mandataria instruyó que el documento se elaborará con celeridad, para que la iniciativa sea presentada este mismo viernes ante el parlamento; por lo que pidió la colaboración del máximo ente legislativo de Venezuela.

¿Presión de EEUU?

Desde la irrupción de fuerzas estadounidenses en Venezuela, que lograron la captura de Nicolás Maduro, los canales de comunicación con el gobierno interino de aquel país se han restaurado.

Una de las principales exigencias del presidente Donald Trump ha sido la liberación de presos políticos estadounidenses, condición que se ha ido cumpliendo en las últimas semanas.

Recientemente, el republicano sostuvo que Venezuela había estado liberando presos políticos "a un ritmo acelerado" y agredeció a la mandataria Rodríguez por admitir la excarcelación de norteamericanos y de otras nacionalidades.

