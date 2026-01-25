Noticias Canadá defiende sus compromisos con el T-MEC frente a nuevas amenazas arancelarias de Trump El primer ministro canadiense subrayó que su gobierno no tiene planes de establecer acuerdos de libre comercio ni con China ni con ningún otro país clasificado como economía no de mercado



Video Trump amenaza con imponer aranceles del 100% a Canadá por acuerdo comercial con China

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, respondió el domingo 25 de enero de 2026 a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que impondrá un arancel del 100% a Canadá si el país concreta un acuerdo comercial con China.

Canadá reafirma su compromiso con el T-MEC

Desde Ottawa, Carney aseguró que Canadá cumple con los compromisos asumidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en particular con la cláusula que establece no negociar tratados de libre comercio con economías que no son consideradas de mercado.

El primer ministro canadiense subrayó que su gobierno no tiene planes de establecer acuerdos de libre comercio ni con China ni con ningún otro país clasificado como economía no de mercado, en respuesta directa a las advertencias emitidas por Trump.

¿Por qué Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá?

El sábado 24 de enero, Donald Trump informó a través de un mensaje en su red social Truth Social que impondrá un arancel del 100% a las importaciones provenientes de Canadá.

El mandatario estadounidense afirmó que no permitirá que Mark Carney convierta a Estados Unidos en un punto de descarga de mercancías chinas, ante la posibilidad de que Canadá y China alcancen un acuerdo comercial tras su asociación.

Advertencia de consecuencias inmediatas