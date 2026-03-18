Noticias “Acabar” con Irán y dejar libre el estrecho de Ormuz, atractivo para países “aliados”: Trump El mandatario estadounidense cuestionó qué ocurriría si se eliminara por completo a Irán, país al que calificó como “Estado terrorista”, sugiriendo además que otros países asumieran las consecuencias



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En medio del reciente conflicto en Medio Oriente tras la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente Donald Trump volvió a generar debate internacional con declaraciones directas sobre la situación este miércoles 18 de marzo de 2026.

A través de un par de publicaciones su red social Truth Social, el mandatario estadounidense planteó un escenario hipotético que rápidamente captó la atención: cuestionó qué ocurriría si se eliminara por completo a Irán, país al que calificó como un “Estado terrorista”, sugiriendo además que otros países asumieran las consecuencias de esa acción.

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Trump presiona a países aliados

En sus palabras, el mandatario dejó entrever una crítica hacia ciertos aliados internacionales. Según Trump, estas naciones no estarían respondiendo con la rapidez o contundencia esperada ante el problema, a menos de que el Estrecho de Ormuz quedara “libre”.

Por lo que para el presidente estadounidense, la idea de “poner en marcha” a estos actores refleja una intención de presión política, donde la responsabilidad recaería en terceros en lugar de en Estados Unidos.

“Me pregunto qué pasaría si acabáramos con lo que queda del Estado terrorista iraní y dejáramos que los países que lo utilizan, y no nosotros, se hicieran responsables del llamado ‘Estrecho’. ¡Eso pondría en marcha a algunos de nuestros ‘aliados’ que no responden, y rápido!”, afirmó Trump.

¿É

xito de EEUU en política exterior?

Trump reforzó su postura al asegurar que Irán es considerado el principal patrocinador estatal del terrorismo, intensificando el tono de confrontación en Medio Oriente.

Al dirigirse a quienes calificó como “tontos”, el presidente subrayó su mensaje con un lenguaje provocador que busca generar impacto tanto en la opinión pública como en el ámbito político.

El republicano busca proyectar firmeza y liderazgo en temas de seguridad internacional, por lo que la insistencia en que “están dejando fuera de juego rápidamente” a Irán, muestra, según él, éxito en la política exterior.

“Recuerden, para todos esos ‘ tontos’ que andan por ahí, Irán es considerado, por todos, el P RINCIPAL PATROCINADOR ESTATAL DEL TERRORISMO. ¡Los estamos dejando fuera de juego rápidamente!”, añadió el mandatario en su red social.

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