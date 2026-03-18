Noticias ¿Cuándo es Jueves Santo 2026? Fecha importante de la Semana Santa La Semana Santa se acerca; te decimos cuándo es Jueves Santo, una fecha relevante en el calendario religioso

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El calendario religioso para 2026 ya establece las fechas de una de las celebraciones religiosas más relevantes, que es la Semana Santa. Dentro de esta temporada está el Jueves Santo, en N+ Univision te decimos cuándo es en este 2026.

Las fechas de esta celebración no son fijas, ya que su cálculo responde a una regla adoptada desde el Concilio de Nicea, donde se estableció que la Pascua debe celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera.

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De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el origen de estas celebraciones está relacionado con la Pascua judía, que conmemora la liberación del pueblo hebreo.

¿Cuándo es Jueves Santo en 2026?

Para 2026, el Jueves Santo se celebrará el 2 de abril, seguido del Viernes Santo el 3 de abril. La Semana Santa en su conjunto se llevará a cabo del 29 de marzo al 5 de abril, comenzando con el Domingo de Ramos y concluyendo con el Domingo de Resurrección.

Esto explica por qué cada año la Semana Santa puede ubicarse en distintos días entre marzo y abril.

Con el tiempo, el cristianismo reinterpretó esta tradición y la vinculó con la figura de Cristo, integrando elementos simbólicos que conectan el Antiguo y el Nuevo Testamento.

En sus primeras etapas, las conmemoraciones se centraban principalmente en dos días que eran el viernes y el domingo, asociados a la muerte y resurrección de Jesús. Posteriormente, la liturgia se amplió hasta conformar toda una semana de actividades religiosas.

También surgió la Cuaresma como periodo de preparación, que antecede a la Semana Santa y se extiende durante 40 días.

En varios países, entre ellos, México, esta temporada se vive con distintas expresiones religiosas y culturales. Una de las más representativas es la escenificación de la Pasión en Iztapalapa, considerada una de las más concurridas y antiguas del país.

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