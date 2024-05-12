Un cambio histórico: los ‘Boy Scouts’ dejan atrás su nombre después de 114 años

Video Boy Scouts de EEUU se declara en bancarrota ante creciente número de demandas por abuso sexual

Por primera vez en sus 114 años de historia el grupo de niños exploradores ‘Boy Scouts of America’ cambiará su nombre y se convertirá en ‘Scouting America’. La organización con sede en Irving, Texas, anunció el cambio de nombre este martes en su reunión anual en Florida.

Es un cambio importante para esta organización que sale de bancarrota luego de una oleada de acusaciones de abuso sexual. Ahora busca enfocarse en la inclusión y atraer a más jóvenes de diferentes géneros.

“En los próximos 100 años queremos que cualquier joven de Estados Unidos se sienta bienvenido a nuestros programas”, dijo en una entrevista Roger Krone, que asumió el pasado otoño el cargo de presidente y director ejecutivo.

La organización no se convertirá oficialmente en ‘Scouting America’ hasta el 8 de febrero de 2025, fecha del 115º aniversario de la organización, pero Krone dice que espera que la gente empiece a usar el nombre inmediatamente.

¿A qué se debe el cambio de nombre de los ‘Boy Scouts’?

Una de las razones por la que este grupo de exploradores busca ser más incluyente es para atraer a más jóvenes ya que, al igual que otras organizaciones, los ' scouts' perdieron miembros durante la pandemia debido a varios motivos.

Además, venían arrastrando un grave problema de desinterés por las actividades de los 'scouts' .

Tras décadas sin conseguir aumentar el número de sus filas, finalmente en 2018 los ‘Boy Scouts’ lograron congregar a más de 2 millones de miembros, pero actualmente la organización tiene poco más de 1 millón de jóvenes, incluidas más de 176,000 niñas y mujeres jóvenes. La afiliación a esta organización alcanzó su punto máximo en 1972 con casi 5 millones.

A esto se le suman los escándalos en los que se han visto involucrados varios miembros y líderes de la organización y que han desembocado en millonarias demandas que llevaron a la banca rota a los 'scouts'.

El plan de reorganización por quiebra de los ‘Boy Scouts’, valorado en $2,400 millones, entró en vigor el año pasado, permitiendo a la organización seguir operando mientras indemniza a los más de 80,000 hombres que dicen haber sufrido abusos sexuales cuando eran niños mientras pertenecían a los 'scouts'.

¿Qué otros cambios históricos han hecho los ‘Boy Scouts’ en su organización?

Tras décadas de turbulencia, esta organización de gran tradición ha introducido cambios radicales, desde permitir por fin la participación de jóvenes homosexuales hasta admitir a niñas en sus filas, todo esto con el objetivo de aumentar el número de miembros.

La organización comenzó a admitir a jóvenes homosexuales en 2013 y en 2015 puso fin a una prohibición general que impedía a adultos homosexuales ser líderes de grupo.

En 2017, hizo el histórico anuncio de que las niñas serían aceptadas a partir de 2018 y en el programa de los ‘Boy Scouts’, que entonces fue renombrado ‘Scouts BSA’ en 2019. Hubo casi 1,000 mujeres jóvenes en la clase inaugural de la tropa ‘Eagle Scouts’ en 2021.

Ahora con su cambio de nombre 'Scouting America' busca seguir ampliando su programa juvenil de desarrollo de carácter y formación en liderazgo "basado en valores más importante del país, que ayuda a los jóvenes a estar preparados para la vida", dice la organización en un comunicado.

“'Scouting America' envía un mensaje muy claro a todos los estadounidenses: que pueden venir a este programa, que pueden ser auténticos, que pueden ser quienes son y que serán bien recibidos”, afirmó Krone.

