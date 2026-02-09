Noticias EEUU captura barco en el océano Índico que escapó del bloqueo en el Caribe Se aseguró que el petrolero estaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Donald Trump

Estados Unidos interceptó y abordó un petrolero en el océano Índico que presuntamente violó el bloqueo en el Caribe, según informó el Departamento de Guerra de Estados Unidos de América (EEUU) este lunes 9 de febrero 2026.

De acuerdo con un mensaje del Departamento de Guerra de EEUU difundido este lunes en su cuenta oficial de Facebook, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una inspección, que incluyó una operación marítima y abordaje del Aquila II.

Se aseguró que el petrolero estaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Donald Trump.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos indicaron que lo rastrearon y persiguieron desde el Caribe hasta el océano Índico.