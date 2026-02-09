Noticias

EEUU captura barco en el océano Índico que escapó del bloqueo en el Caribe

Se aseguró que el petrolero estaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Donald Trump

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
Video Reacciones en Miami tras reporte que indica que Trump evalúa un bloqueo naval a Cuba

Estados Unidos interceptó y abordó un petrolero en el océano Índico que presuntamente violó el bloqueo en el Caribe, según informó el Departamento de Guerra de Estados Unidos de América (EEUU) este lunes 9 de febrero 2026.

De acuerdo con un mensaje del Departamento de Guerra de EEUU difundido este lunes en su cuenta oficial de Facebook, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una inspección, que incluyó una operación marítima y abordaje del Aquila II.

Se aseguró que el petrolero estaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Donald Trump.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos indicaron que lo rastrearon y persiguieron desde el Caribe hasta el océano Índico.

Más información en breve

