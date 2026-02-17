Noticias

Tiroteo en Rhode Island: "Samaritano desconocido", el héroe que puso fin al ataque de Robert Dorgan

Autoridades dieron detalles sobre el tiroteo en Rhode Island y hablaron de un "samaritano desconocido". Te contamos los detalles

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
Video Partido de hockey en Estados Unidos termina en tragedia

El lunes 16 de febrero 2026, el agresor Robert Dorgan descargó su arma de fuego en un partido de hockey de Rhode Island, a pesar de que un héroe desconocido intervino para detener el atentado, el hecho dejó como saldo a dos personas muertas.

A continuación te contamos lo que ocurrió con el llamado "samaritano desconocido" que enfrentó solo el tiroteo en Rhode Island.

¿Qué pasó en el tiroteo de Rhode Island?

El partido de hockey se estaba llevando con tranquilidad hasta que de la nada se escuchó un estruendo, lo que ocasionó tensión entre todos los asistentes. El público y los jugadores corrieron hacia las salidas para protegerse de un posible ataque, y los jugadores de la banca buscaron un lugar seguro donde esconderse.

El atacante continuaba disparando en la cancha de hockey, cuando la intervención de un héroe, al que autoridades llamaron "samaritano desconocido", hizo que se detuviera este atentado perpetrado por Robert Dorga, de 56 años, también conocido como Roberta Esposito, no obstante, ya le había disparado a 5 personas, dos de las cuales murieron al instante.

De acuerdo con los reportes oficiales, Robert Dorga recibió una bala de su propia arma, provocando su muerte.

Autoridades señalaron que el ataque fue selectivo y se podría tratar de una “disputa familiar”.

Video Revelan nuevos videos del sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown que dejó dos muertos

¿A quiénes atacó?

De acuerdo con Fox News, Robert Dorgan atentó contra su familia y amigos y había ingresado al partido para ver a uno de ellos.

También entrevistaron a su hija, en la cadena WCVB de Boston, quien describió al agresor como alguien con problemas de salud mental.

Tiroteos en Rhode Island

Este trágico evento se produce meses después de que otro tiroteo en la Universidad de Brown dejara como saldo dos estudiantes muertos y nueve heridos en Rhode Island.

Ante el atentado, el gobernador Dan McKee declaró estar en luto y dijo que le dolía saber de estas noticias como padre y exentrenador.

ALM

