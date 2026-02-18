Noticias ¿Cuándo termina la Cuaresma 2026? Hoy inicia la preparación para la Pascua Te contamos qué es la Cuaresma y todo lo que hay detrás de la misma

Video La salud del Papa, una de las peticiones de los feligreses católicos este Miércoles de Ceniza

Este miércoles 18 de febrero de 2026 comenzó la Cuaresma, conocida también como Lent y Miércoles de Ceniza, en donde empieza la preparación espiritual de millones de cristianos antes de la Pascua.

Aquí te contamos su significado, duración y la tradición que hay detrás de toda esta celebración.

PUBLICIDAD

¿Qué es la cuaresma?

La Cuaresma es una preparación espiritual con un periodo de 40 días antes de la resurrección de Jesús. En este tiempo, los cristianos practican el ayuno y la abstinencia de una manera metafórica para conmemorar lo que hizo Jesús al pasar por el desierto.

Además, esto no solo incluye el no comer carne, sino que va más allá con renunciar a ciertos hábitos que son malos para los cristianos, es un tipo de compromiso con lo espiritual, conciencia misma para hacer las cosas de una manera correcta.

Video ¡Redescubre la Cuaresma con nosotros!

¿Cuándo termina la Cuaresma?

Justamente hoy miércoles 18 de febrero, las iglesias prestan sus servicios para que los interesados se puedan poner una cruz de ceniza y hacen esto en símbolo de arrepentimiento a sus pecados y renovación espiritual.

La cuaresma termina el 2 de abril y hace alusión a la última cena de Jesús, también conocido como Jueves Santo.

Sin embargo, la última cena es el 17 de abril y la razón por la que se celebra el 2 de abril es porque realmente no hay una fecha exacta en el calendario, sino que el Domingo de Resurrección es siempre el primer domingo después de la primera luna llena de primavera.

¿Qué es el Fat Tuesday o Mardi Gras?

Celebrado el 17 de febrero, el Mardi Gras marca el fin de los malos hábitos antes de iniciar la abstinencia con la Cuaresma.

Y por eso mismo se organizan grandes eventos y comidas, ya que por 40 días los cristianos no comerán carne y tendrán que resistirse a algunas malas costumbres.