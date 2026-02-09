Noticias ¿Cómo Bad Bunny en el Super Bowl 2026 impulsa el aprendizaje de español? A continuación, te contamos cómo es que Bad Bunny impulsó el aprendizaje de español por su show en el medio tiempo del Super Bowl

Tras la polémica actuación del puertorriqueño Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, el interés por aprender el idioma español tuvo un aumento. Aquí te contamos qué pasó.

Cabe destacar que el show estuvo rodeado de críticas y aplausos, sin embargo, el artista no dejó de lado el idioma español en sus canciones.

A continuación, te contamos qué fue lo que hizo el artista urbano para que se adecuaran a él y no él a ellos.

Bad Bunny solo habló inglés al final en el Super Bowl 2026

El show del Super Bowl 2026 duró un poco más de 13 minutos y algunas de las canciones fueron “El apagón”, “Café con Ron”, “Tití me preguntó” y terminó con “Debí tirar más fotos”.

Las únicas palabras que dijo en inglés el puertorriqueño fueron “ God Bless America” (Dios bendiga a América) y después de eso empezó a nombrar países del continente.

De igual forma, el artista no solo cantó en español, sino que también se presentó ante su público latino y los motivó diciendo que si él estaba ahí hoy, era porque nunca dejó de creer en él.

“Tú también deberías creer en ti, vales más de lo que piensas”, expresó.

¿Cuál fue el porcentaje que aumentó en la plataforma Duolingo?

Debido a que el concierto del Super Bowl 2026 iba a estar protagonizado por el artista de música urbana, esto obligó de cierta manera a que las personas hicieran un esfuerzo para que pudieran entender las canciones que le encantan a gran parte de los latinos.

A través de la cuenta de X de la aplicación de idiomas, Duolingo, dio a conocer que el incremento por el interés de las personas por el idioma español fue de un 35% más respecto a la semana anterior.