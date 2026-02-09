Noticias

¿Cómo Bad Bunny en el Super Bowl 2026 impulsa el aprendizaje de español?

A continuación, te contamos cómo es que Bad Bunny impulsó el aprendizaje de español por su show en el medio tiempo del Super Bowl

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Exclusiva: ¡Boda real en el Super Bowl! El pastor Antonio Reyes revela detalles del "sí" ante Bad Bunny

Tras la polémica actuación del puertorriqueño Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, el interés por aprender el idioma español tuvo un aumento. Aquí te contamos qué pasó.

Cabe destacar que el show estuvo rodeado de críticas y aplausos, sin embargo, el artista no dejó de lado el idioma español en sus canciones.

PUBLICIDAD

A continuación, te contamos qué fue lo que hizo el artista urbano para que se adecuaran a él y no él a ellos.

Bad Bunny solo habló inglés al final en el Super Bowl 2026

Más sobre Noticias

Caso Epstein: Ghislaine Maxwell busca indulto para testificar y exculpar a Clinton y Trump
1 mins

Caso Epstein: Ghislaine Maxwell busca indulto para testificar y exculpar a Clinton y Trump

Estados Unidos
¿Discord requiere ID? Plataforma se actualiza y pide verificación de edad en estos casos
2 mins

¿Discord requiere ID? Plataforma se actualiza y pide verificación de edad en estos casos

Estados Unidos
Ghislaine Maxwell, exnovia de Epstein, no respondió a preguntas de legisladores: ¿Cuál fue el motivo?
1 mins

Ghislaine Maxwell, exnovia de Epstein, no respondió a preguntas de legisladores: ¿Cuál fue el motivo?

Estados Unidos
Elon Musk anuncia construcción en la Luna: ¿Qué pasó con la ciudad en Marte que había anunciado?
2 mins

Elon Musk anuncia construcción en la Luna: ¿Qué pasó con la ciudad en Marte que había anunciado?

Estados Unidos
EEUU captura barco en el océano Índico que escapó del bloqueo en el Caribe
1 mins

EEUU captura barco en el océano Índico que escapó del bloqueo en el Caribe

Estados Unidos
¿Irán deja su “bomba atómica”? Esto pide a Estados Unidos para "diluir" el uranio
2 mins

¿Irán deja su “bomba atómica”? Esto pide a Estados Unidos para "diluir" el uranio

Estados Unidos
¿Qué tan contagioso es el virus del sarampión? Así se ven en las personas los síntomas de la enfermedad
3 mins

¿Qué tan contagioso es el virus del sarampión? Así se ven en las personas los síntomas de la enfermedad

Estados Unidos
¿Hay aviso de niebla densa? Así será el clima de mañana martes con vigilancia de tormenta invernal en EEUU
1 mins

¿Hay aviso de niebla densa? Así será el clima de mañana martes con vigilancia de tormenta invernal en EEUU

Estados Unidos
Presidentes de Argentina y Rumania confirman invitación a reunión inaugural de la “Junta de Paz” de Trump
3 mins

Presidentes de Argentina y Rumania confirman invitación a reunión inaugural de la “Junta de Paz” de Trump

Estados Unidos
"ICE OUT": Activistas entregan toallas en protesta durante el Super Bowl LX
2 mins

"ICE OUT": Activistas entregan toallas en protesta durante el Super Bowl LX

Estados Unidos

El show del Super Bowl 2026 duró un poco más de 13 minutos y algunas de las canciones fueron “El apagón”, “Café con Ron”, “Tití me preguntó” y terminó con “Debí tirar más fotos”.

Las únicas palabras que dijo en inglés el puertorriqueño fueron “ God Bless America” (Dios bendiga a América) y después de eso empezó a nombrar países del continente.

De igual forma, el artista no solo cantó en español, sino que también se presentó ante su público latino y los motivó diciendo que si él estaba ahí hoy, era porque nunca dejó de creer en él.

“Tú también deberías creer en ti, vales más de lo que piensas”, expresó.

Video ÉPICO: Bad Bunny rompe récord de audiencia en el Super Bowl de la NFL

¿Cuál fue el porcentaje que aumentó en la plataforma Duolingo?

Debido a que el concierto del Super Bowl 2026 iba a estar protagonizado por el artista de música urbana, esto obligó de cierta manera a que las personas hicieran un esfuerzo para que pudieran entender las canciones que le encantan a gran parte de los latinos.

A través de la cuenta de X de la aplicación de idiomas, Duolingo, dio a conocer que el incremento por el interés de las personas por el idioma español fue de un 35% más respecto a la semana anterior.

ALM

Relacionados:
NoticiasEstados Unidos de AméricaEspañol (idioma)Bad Bunny

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX