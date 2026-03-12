Noticias Aviso por calor extremo varios días: ¿En dónde el clima puede alcanzar 90ºF? Las autoridades meteorológicas continúan vigilando el patrón atmosférico que podría provocar varios días consecutivos de calor inusual en distintas regiones de Estados Unidos conforme avanza el mes de marzo

Video Preparándose para el calor

A pocos días del inicio de la primavera, varias regiones de Estados Unidos comenzarán a registrar temperaturas extremas. En algunos puntos, el termómetro podría alcanzar hasta 90ºF, de acuerdo con los pronósticos más recientes.

En N+ Univision te contamos en qué zonas se espera el calor más intenso y durante cuántos días podrían mantenerse temperaturas inusualmente altas.

PUBLICIDAD

¿Cuándo inicia el calor extremo en EEUU?

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) informó el jueves 12 de marzo de 2026 que un patrón atmosférico favorecerá un aumento significativo de las temperaturas en distintas partes del país durante los próximos días.

Según la agencia, a partir del fin de semana (sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026) comenzará un periodo prolongado de condiciones muy por encima del promedio, especialmente en áreas del oeste de Estados Unidos.

Esto ocurrirá debido a la presencia de una cresta persistente en niveles altos de la atmósfera, fenómeno que favorece los cielos más estables y temperaturas más elevadas.

Zonas donde el calor será más intenso

Las previsiones indican que entre el jueves y el viernes 13 de marzo de 2026 las temperaturas máximas variarán según la región. En la Gran Cuenca se esperan valores de entre 60ºF y 70ºF, mientras que en el norte de California los termómetros podrían situarse entre 70ºF y 80ºF.

Las condiciones más cálidas se registrarán en el sur de California y en los desiertos del suroeste, donde las máximas podrían ubicarse entre 80ºF y 90ºF. En estas zonas incluso existe la posibilidad de que se igualen o superen algunos récords diarios de temperatura máxima, según el pronóstico del NWS.

Los especialistas advierten que este episodio de calor podría ser solo el inicio de condiciones aún más inusuales, ya que durante la próxima semana se anticipa un patrón térmico todavía más extendido.

PUBLICIDAD

Cambios de temperatura

Mientras el oeste experimenta calor adelantado, otras partes del país verán variaciones más marcadas en el clima. El viernes, una masa de aire más frío avanzará hacia las llanuras del norte y los Grandes Lagos, provocando un descenso de temperatura en esas zonas.

Al mismo tiempo, el aire cálido volverá a expandirse hacia los valles medio y bajo del Mississippi, el valle del Ohio y las llanuras del sur.

Para el fin de semana, las temperaturas en la franja norte podrían mantenerse entre 30ºF y 40ºF, mientras que desde el valle del Mississippi hasta la costa este se prevén valores de 50ºF a 60ºF. En las llanuras centrales y meridionales, las máximas podrían ubicarse entre 60ºF y 70ºF.

Las autoridades meteorológicas continúan vigilando este patrón atmosférico, que podría provocar varios días consecutivos de calor inusual en distintas regiones de Estados Unidos conforme avanza el mes de marzo.

JICM