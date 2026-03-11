Calentamiento Global ¿Qué es el “super El Niño”? Así de peligroso es el fenómeno que podría causar temperaturas récord en 2027 Pronóstico climático alerta que un “súper El Niño” podría provocar fenómenos extremos en todo el planeta.

Se prevé que un " súper El Niño" se forme este año, con riesgos como el aumento de temperaturas globales récord hacia 2027, pues los pronósticos apuntan a que sería uno de los fenómenos más fuertes que se hayan registrado en la historia.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) pronostica que " El Niño" se desarrollará a finales de este año, a finales del verano o en otoño.

Si se presenta con la suficiente antelación, podría reducir la actividad de huracanes en el Atlántico. Pero también implicaría temperaturas globales más cálidas en 2027.

"Cuando se desarrolle ' El Niño', es probable que establezcamos un nuevo récord de temperatura global", declaró la científica Jennifer Francis, del Woodwell Climate Research Center, en un correo electrónico a la AP.

"La normalidad quedó en el olvido hace décadas. Y con tanto calor en el sistema, todos deberíamos prepararnos para el clima extremo que provocará", advirtió.

Varios aspectos del clima y los sistemas ecológicos de la Tierra cambiaron a finales de la década de 1990, posiblemente desencadenados por un importante fenómeno de El Niño en 1997-1998, dijo Gerald Meehl, climatólogo del Centro Nacional de Investigación Atmosférica. Sin embargo, añadió que es difícil determinar si se trata de cambios permanentes.

¿Cuáles son los riesgos?

Los efectos del fenómeno meteorológico de " El Niño", que se aproxima, pueden ser más intensos, más persistentes y más extendidos, según datos climáticos publicados recientemente por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas.

Según los análisis preliminares, se aumentaría el riesgo de sequías en diversas zonas del planeta, como en África, India, Indonesia, Australia y el Caribe. Asimismo, habría fuertes lluvias que podrían empapar Perú, Ecuador y Hawái, de acuerdo con previsiones reportadas por The Washington Post.

Los análisis señalan que 2026 podría ser aún más cálido que 2023, que ya fue uno de los años más calurosos registrados, pues a medida que el fenómeno se fortalece, libera calor acumulado en el océano hacia la atmósfera, lo que eleva temporalmente la temperatura global.

Los vientos fuertes en la atmósfera media y superior durante eventos intensos de " El Niño" pueden crear condiciones menos favorables para la formación de huracanes en el océano Atlántico.

De concretarse, puede modificar:

- Frecuencia y ubicación de las olas de calor

- Lugares donde ocurren lluvias torrenciales e inundaciones

- Zonas con sequía y huracanes

- Concentraciones de hielo marino

¿Qué es "El Niño" vs. "La Niña"?

"El Niño" es un calentamiento cíclico y natural de zonas del Pacífico ecuatorial que luego altera los patrones climáticos del mundo, mientras que "La Niña" se caracteriza por aguas más frías que el promedio.

Ambos modifican los patrones de precipitación y temperatura, pero de forma diferente. "El Niño" tiende a aumentar las temperaturas globales, mientras que "La Niña" frena dicho aumento a largo plazo.

Los estudios han demostrado que los fenómenos de "La Niña" tienden a causar más daños en Estados Unidos debido al aumento de la actividad de huracanes y la sequía.

Los cambios en cálculos de "El Niño"

Durante 75 años, los meteorólogos calcularon " El Niño" y " La Niña" basándose en la diferencia de temperatura entre tres regiones tropicales del Pacífico y la temperatura normal. "El Niño" era 0.5 grados Celsius (0.9 grados Fahrenheit) más cálido de lo normal, y "La Niña" era 0.5 grados Celsius (0.9 grados Fahrenheit) más fría de lo normal en la misma proporción.

El problema en un mundo en calentamiento es que lo que se considera normal sigue cambiando.

Hasta ahora, la NOAA utilizaba el promedio de 30 años como normal. Actualizaba dicho promedio cada década, con la misma frecuencia con la que actualiza la mayoría de las mediciones climáticas y meteorológicas. Posteriormente, el agua se calentó tanto durante los fenómenos de "El Niño" y "La Niña" que la NOAA actualizó su definición de normal cada cinco años, pero eso tampoco fue suficiente, según Nat Johnson, meteorólogo del Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos de la NOAA.

Así que la NOAA creó un índice de "El Niño" relativo, a partir de febrero de 2026. Este nuevo índice compara las temperaturas con las del resto de los trópicos de la Tierra. Recientemente, la diferencia entre el método antiguo y el nuevo ha sido de hasta medio grado Celsius (0.9 grados Fahrenheit), y "eso es suficiente para tener un impacto", dijo Johnson.

Esto se debe a que lo que realmente importa con " El Niño" y " La Niña" es la forma en que las aguas interactúan con la atmósfera. Y recientemente, las interacciones no coincidían con el etiquetado anterior, pero sí con el nuevo método, dijo Johnson.

Esto probablemente significará un poco más de "La Niña" y menos "El Niño" que en el sistema anterior, dijo el meteorólogo.

