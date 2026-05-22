Ice ICE vigilará "todos los días" durante el Mundial, advierte Departamento de Seguridad Nacional El secretario del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estarán "presentes todos los días" durante el mundial de fútbol, que tiene EEUU como una de las sedes

Video ICE en el Mundial en EEUU | ¿Cuáles serán sus tareas y responsabilidades? ¿Habrá arrestos?

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, advirtió que desplegarán a agentes de ICE "todos los días" durante la celebración de la Copa del Mundo.

En un mensaje de vídeo publicado en redes sociales, el titular del DHS puntualizó que la presencia diaria del ICE se hará con el objetivo de reprimir las "actividades delictivas".

@ICEgov & ICE @HSI_HQ will be working with local and federal partners to secure the @FIFAWorldCup.



They will play a pivotal role in combatting human trafficking as well as stopping counterfeit merchandise and counterfeit ticket sales. pic.twitter.com/KNcxnZdaSx — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) May 19, 2026

"ICE y HSI (los agentes de Investigación de Seguridad Nacional) estarán presentes todos los días", dijo Mullin en el video. "Combatiendo la falsificación de boletos, la trata de personas, el contrabando de drogas y los productos falsificados. Trabajarán codo a codo con la CBP (Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza) en todo momento".

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Los agentes federales ya estuvieron presentes en otros grandes eventos

Un precedente similar es la Super Bowl que se disputó en Santa Clara a principios de este año. Las autoridades señalaron que el despliegue de medidas de seguridad será similar al implementado en este evento multitudinario.

Los agentes locales afirman que esperan que el DHS haga una vigilancia similar durante los partidos del Mundial, aunque indicaron que no han sido informados de ningún plan específico para el control de la inmigración en los estadios.

¿Será escenario de detenciones?

Mullin no ha descartado la posibilidad de detener a migrantes durante los partidos, pero ha puntualizado que no es ese el objetivo específico, afirmando que "no estarán allí para detener" a los ciudadanos irregulares.

Pero lo cierto es que hay mucha preocupación, se espera una asistencia masiva a estos eventos y no queda claro si se utilizará la circunstancia para convertir los estadios en escenarios de detenciones masivas.

"Están cansados de vivir con miedo"

Hablamos con La Unión del Pueblo Entero (LUPE), una asociación que presta ayuda legal a personas migrantes. A menos de un mes para que comience el gran evento, preguntamos si hay preocupación por estas posibles redadas diarias.

" Nos han expresado lo devastados que se sienten ante el clima político actual. Hay familias que se pierden graduaciones, actividades extracurriculares de sus hijos e incluso citas médicas por miedo a salir y a ser detenidos", cuenta José Jiménez, director de la organización comunitaria.

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"Cada semana recibimos llamadas y mensajes de familiares de miembros de LUPE detenidos. Desde miembros con DACA vigente que han sido privados de su libertad sin explicación alguna, hasta personas que solo se dirigían a su trabajo. Nuestros miembros están cansados de vivir con miedo y de no sentirse apoyados por esta administración que sigue invirtiendo en departamentos que no siguen un proceso legal y fallan en proteger nuestras comunidades", denuncia Jiménez.