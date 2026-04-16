Celeste Rivas Un rapero sospechoso, un cadáver abandonado en un Tesla: La terrible historia de Celeste Rivas David Burke, también creador de contenido, fue arrestado en Los Ángeles bajo sospecha del asesinato de la adolescente Celeste Rivas Hernández, que había desaparecido hace dos años

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El cantante y creador de contenido D4vd, identificado legalmente como David Burke, fue detenido este jueves 16 de abril de 2026 en Los Ángeles bajo sospecha de asesinato en relación con la muerte de la adolescente Celeste Rivas Hernández, en un caso que se ha desarrollado durante más de dos años y que incluye desaparición, hallazgo de restos humanos e investigación del gran jurado.

El origen del caso se remonta al 5 de abril de 2024, cuando Celeste Rivas Hernández, de 14 años, fue vista por última vez en Lake Elsinore, California, después de salir de su domicilio durante la noche.

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Su familia reportó su desaparición ese mismo día, lo que activó una búsqueda por parte de autoridades del condado de Riverside; durante meses no hubo rastro de su paradero.

El punto de inflexión ocurrió el 8 de septiembre de 2025, cuando trabajadores de un depósito de vehículos en el área de Hollywood alertaron a la policía por un fuerte olor proveniente de un automóvil.

Al revisar el vehículo, un Tesla registrado a nombre del cantante, los agentes encontraron restos humanos en avanzado estado de descomposición dentro del maletero, lo que derivó en el cierre del área y el inicio de un operativo forense.

Días después, las pruebas de identificación confirmaron que los restos correspondían a Celeste Rivas Hernández. Desde ese momento, el caso pasó oficialmente a investigarse como homicidio en Los Ángeles.

Con el avance de las indagatorias, el nombre de D4vd comenzó a aparecer en el expediente como parte de las líneas de investigación.

Primero fue señalado como persona de interés y posteriormente el caso escaló a revisión por un gran jurado, lo que indica que los fiscales buscaban determinar si existían elementos suficientes para una acusación formal por asesinato.

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¿La víctima y el artista tenían una relación personal?

Hasta antes de su detención, las autoridades no habían confirmado públicamente si existía una relación personal entre el cantante y la víctima, ni tampoco habían establecido un móvil del crimen.

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La situación dio un giro decisivo hoy 16 de abril de 2026, cuando el Departamento de Policía de Los Ángeles ejecutó la detención de David Burke, confirmada por reportes de la Associated Press y otras fuentes locales.

El artista fue puesto bajo custodia sin derecho a fianza, mientras el caso avanza hacia la posible presentación formal de cargos.

Tras el arresto, la investigación entra en una fase judicial más avanzada, en la que las autoridades deberán presentar la evidencia ante la fiscalía y, eventualmente, ante un tribunal.

Hasta ahora, no se han hecho públicos los detalles completos sobre la evidencia que sustenta la acusación, mientras el caso continúa bajo estricta revisión de las autoridades.

El homicidio de Celeste Rivas Hernández, de origen hispano, ha generado atención nacional no solo por la gravedad de los hechos, sino también por la rapidez con la que evolucionó desde una denuncia de desaparición hasta un proceso penal que ahora involucra directamente al artista, de tan solo 21 años.