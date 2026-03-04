EE.UU. Así dispararon torpedo para destruir un buque iraní, el primer hundimiento desde la II Guerra Mundial: video del momento La Casa Blanca confirmó que EEUU destruyó un buque iraní en aguas internacionales este miércoles, siendo el primer hundimiento de esta forma en más de 80 años desde la II Guerra Mundial.

Video Guerra Medio Oriente: EEUU hunde buque de Irán con torpedo submarino, algo que no sucedía desde la WW2

Estados Unidos hundió este miércoles un buque de guerra iraní, el IRIS Dena, en el océano Índico cerca de Sri Lanka, tras atacarlo con un torpedo disparado por un submarino de su armada. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y la Casa Blanca confirmaron el hundimiento.

"Ayer, en el océano Índico, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensó que estaba a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo, una muerte silenciosa", dijo Hegseth.

PUBLICIDAD

El Pentágono compartió un video desclasificado de 20 segundos sobre el ataque. En las imágenes, que parecen tomadas desde un submarino, se observa una nave de guerra que explota por la popa, en un fuerte estallido que eleva parte del buque hacia el aire, junto con una gran masa de agua del mar.

Hegseth indicó que se trató "del primer hundimiento de una nave enemiga por un torpedo desde la II Guerra Mundial".

La armada de Sri Lanka dijo este miércoles que había recuperado 87 cadáveres y rescatado a 32 personas de los restos del ataque.

Después de que la Armada de Sri Lanka recibiera una señal de socorro del IRIS Dena, que llevaba 180 personas a bordo, envió barcos y aviones en una misión de rescate, según informó el ministro de Relaciones Exteriores del país, Vijitha Herath, al Parlamento.

Pero cuando la Armada de Sri Lanka llegó al lugar, no había rastro del barco, "solo algunas manchas de aceite y balsas salvavidas", dijo el portavoz de la Armada, el comandante Buddhika Sampath. "Encontramos personas flotando en el agua".

El IRIS Dena, uno de los buques de guerra más nuevos de Irán, patrullaba en aguas profundas y estaba armado con cañones pesados, misiles tierra-aire, misiles antibuque y torpedos. Llevaba un helicóptero.

El buque había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en febrero de 2023, junto con ocho ejecutivos de un fabricante iraní de drones que suministraba armas a Rusia para su uso contra objetivos civiles en Ucrania.

PUBLICIDAD

Más de 20 barcos iraníes hundidos

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó este miércoles que la campaña militar de EEUU iniciada el pasado sábado ha destruido más de 20 barcos de guerra iraníes, "incluyendo su mejor submarino anoche", dentro del plan del presidente Donald Trump de "aniquilar la armada iraní".

La administración Trump asegura que no hay un solo barco iraní en el mar Arábigo, el estrecho de Ormuz o el golfo de Omán.

Hegseth dijo también este miércoles que "anoche hundimos el [barco] Soleimani. Parece que el presidente lo capturó dos veces", dijo el secretario de Guerra en tono de sarcasmo, pues el buque había sido nombrado como el fallecido comandante de las Fuerzas Quds iraníes Qasem Soleimani, quien murió por un ataque de Estados Unidos en Iraq el 3 de enero de 2020, durante el primer gobierno de Trump.

El secretario de Guerra consideró que "la armada iraní no está siendo un factor", y resaltó que "apenas estamos empezando, y estamos acelerando, no frenando. Las capacidades de Irán se están esfumando cada hora que pasa, mientras que la fortaleza de Estados Unidos se vuelve más feroz, inteligente y dominante".

Con información de AP

Mira también: