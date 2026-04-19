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Arrestos de ICE a inmigrantes sin antecedentes penales se multiplican por 8 en los últimos 14 meses

El presidente Donald Trump ha afirmado que su gobierno está deprotando a "criminales peligrosos", pero las cifras de ICE analizadas en el informe Deportation Data Project muestran que las expulsiones de inmigrantes indocumentados sin antecedentes crecieron ocho veces en solo un año.

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Por:Thalí Leyva
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El endurecimiento de las políticas de inmigración del presidente Donald Trump han mostrado resultados drásticos desde el inicio de su segundo mandato. Pero al mismo tiempo las redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza han provocado una gran polarización en todo el país.

El uso de la fuerza por parte de los agentes migratorios, detenciones arbitrarias a inmigrantes sin antecedentes penales, incluso a menores de edad, hasta por su perfil racial, son los temas que han generado mayor controversia en la Unión Americana, particularmente para los opositores a la retórica en contra de la comunidad hispana.

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Ahora, el informe más reciente del Deportation Data Project mostró un repunte histórico en la detención de inmigrantes sin antecedentes penales, así como en espacios públicos y fuera de los tribunales.

Uno de los argumentos principales de Donald Trump es deportar de los Estados Unidos a los “criminales”. Incluso en su reciente participación en el evento conservador Turning Point USA llamó a los inmigrantes indocumentados como los “criminales más atroces del mundo”.

Sin embargo, con los datos de la propia agencia federal esta idea se cae a pedazos. El reporte de Deportation Data Project (DDP) de la Universidad de California en Berkeley, que toma cifras de ICE que abarcan los primeros 14 meses del segundo mandato, apunta a que la detención de personas por parte de los agentes migratorios aumentó ocho veces en ese periodo.

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Antes de 2025, las personas sin antecedentes penales eran puestas en libertad bajo fianza, al menos 60 días posteriores a su arresto. Es decir, si no contaban con una orden de expulsión eran puestos en libertad.

Durante más de dos décadas, los agentes d e ICE hicieron “muy pocos” arrestos de personas sin antecedentes penales, pero en lo que va de la administración del republicano esta cifra se multiplicó ocho veces en comparación con su antecesor el demócrata Joe Biden.

Imagen Deportation Data Project

De acuerdo con la tabla que muestra las detenciones de extranjeros sin antecedentes penales, se registra un aumento significativo en el volumen total de detenciones a partir de enero de 2025, alcanzando picos cercanos a los 8,000 arrestos semanales a principios de 2026.

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Comparando los seis meses anteriores a la toma de posesión, en enero de 2025, con el mismo mes pero de 2026, las detenciones de personas sin antecedentes penales aumentaron 8,7 veces.

A su vez, las detenciones de personas con condenas por delitos no violentos se duplicaron, y las detenciones de personas con condenas por delitos violentos aumentaron en más de un tercio, este último dato representa el volumen más bajo de los grupos analizados por Data Project.

Sin embargo, el presidente Trump ha insistido en que “lo que están haciendo es perseguir a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales”, pero las cifras muestran otra historia.

Se multiplican los arrestos en espacios públicos

Las detenciones de personas indocumentadas sin antecedentes también aumentaron tanto en espacios públicos como desde las cárceles.

El reporte también mostró otro dato alarmante. Los arrestos de migrantes en espacios públicos, en la calle, plazas comerciales, fuera de sus casas o estacionamientos, se multiplicaron por 11 en 2025.

Imagen Deportation Data Project

Las detenciones en la calle reflejan las operaciones a gran escala en varias ciudades de Estados Unidos que comenzaron en junio de 2025 en las principales ciudades como Los Ángeles, Washington D. C., Chicago, Minneapolis-St. Paul y otras, dando como resultado a miles de inmigrantes detenidos.

También se produjeron detenciones en el resto del país a un ritmo elevado, especialmente en Minneapolis, que se convirtió en un referente en la lucha contra la política inmigratoria de Donald Trump, suma el 15% del total nacional.

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