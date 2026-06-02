Noticias ¿Quién es Xavier Becerra, el candidato demócrata hijo de inmigrantes mexicanos que busca gobernar California? Hace unos meses parecía estar fuera de la contienda, pero un repunte en las preferencias cambió el panorama electoral y ahora encabeza una de las carreras más observadas del país

Video Xavier Becerra lidera las encuestas de cara a las elecciones primarias de California

Contra los pronósticos que lo colocaban fuera de la contienda hace apenas unos meses, Xavier Becerra protagoniza uno de los mayores repuntes políticos en la carrera por la gubernatura de California. El candidato demócrata, que llegó a registrar apenas un 4% de intención de voto, encabeza ahora las preferencias electorales con casi el 30%, de acuerdo con la más reciente encuesta previa a las elecciones primarias del 2 de junio de 2026.

En N+ Univision te contamos quién es Xavier Becerra , el político que busca convertirse en el próximo gobernador de California en sustitución de Gavin Newsom, una de las figuras demócratas más visibles y uno de los principales críticos de la administración del presidente republicano Donald Trump.

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¿Quién es Xavier Becerra?

Según información publicada en el sitio oficial de campaña del candidato, Xavier Becerra es hijo de inmigrantes mexicano-estadounidenses que llegaron a Estados Unidos con apenas 12 dólares.

Creció en la vivienda que su padre, integrante de un sindicato, construyó con sus propias manos. Inspirado por los valores de esfuerzo y solidaridad de su familia, Becerra se convirtió en el primero de su hogar en asistir a la universidad.

Está casado con la doctora Carolina Reyes y juntos criaron a sus tres hijas en Los Ángeles. De acuerdo con su biografía, la familia ha promovido entre sus hijas la importancia del trabajo, el compromiso comunitario y la búsqueda de oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas.

El candidato demócrata a gobernador de California, Xavier Becerra, agradece a Amy Perez su apoyo mientras reparte galletas en la sede de Planned Parenthood en Sacramento, California, el lunes 1 de junio de 2026. (Foto AP/Rich Pedroncelli)

Imagen Rich Pedroncelli/AP Photo/Rich Pedroncelli

La trayectoria política de Xavier Becerra

Becerra acumula más de 35 años de servicio público en California y a nivel federal. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos en la Asamblea Estatal, el Congreso de Estados Unidos, la Fiscalía General de California y la Secretaría de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Como congresista, participó en los esfuerzos para aprobar la Ley de Atención Médica Asequible ( ACA, por sus siglas en inglés), una reforma que amplió el acceso a los servicios de salud para millones de personas, incluidos numerosos residentes de California.

Durante su gestión como Fiscal General de California, encabezó múltiples acciones legales contra políticas impulsadas por la administración de Donald Trump. Su campaña destaca que presentó 122 demandas contra el gobierno federal y obtuvo resoluciones favorables en diversos casos relacionados con derechos civiles y libertades individuales.

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Posteriormente, al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, participó en las negociaciones que permitieron reducir el costo de algunos medicamentos recetados, una medida considerada histórica por ser la primera negociación directa de precios de este tipo a nivel federal.

Ahora busca llegar a la gubernatura con una plataforma centrada en fortalecer el llamado “sueño californiano”, promoviendo acceso a servicios de salud, seguridad comunitaria, estabilidad económica y mejores condiciones para las familias del estado.

El candidato demócrata a gobernador de California, Xavier Becerra, acompañado por la representante Zoe Lofgren (demócrata por California), reparte galletas en la sede de Planned Parenthood en Sacramento, California, el lunes 1 de junio de 2026. (Foto AP/Rich Pedroncelli)

Imagen Rich Pedroncelli/AP Photo/Rich Pedroncelli

Xavier Becerra lidera encuestas en California

La más reciente encuesta de Emerson College Polling/Inside California Politics coloca a Xavier Becerra en el primer lugar de la contienda demócrata con un 28% de intención de voto, consolidándolo como el favorito antes de las elecciones primarias de este martes.

El sondeo muestra un crecimiento significativo para el exsecretario de Salud. Desde mediados de mayo, su apoyo aumentó nueve puntos porcentuales, una tendencia que contrasta con el panorama de meses atrás, cuando apenas alcanzaba el 4% en las preferencias.

Becerra también registra un respaldo importante entre sectores clave del electorado demócrata. La encuesta indica que cuenta con el apoyo del 44% de los votantes demócratas, además de obtener un 36% de respaldo entre los votantes hispanos y otro 36% entre las mujeres.

En cuanto a la solidez de su base electoral, el estudio señala que el 76% de quienes respaldan a Becerra aseguran que mantendrán su voto, mientras que el 24% reconoce que todavía podría cambiar de opinión antes de emitir su sufragio.

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Aunque Xavier Becerra llega a las primarias como el candidato mejor posicionado en las encuestas, la carrera por la gubernatura de California aún tiene varios meses por delante antes de la elección general.

Los resultados de este martes serán determinantes para confirmar si el ascenso del exfuncionario federal se consolida o si la competencia logra recortar la ventaja que ha construido en las últimas semanas.