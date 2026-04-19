Noticias Argentina intensifica controles migratorios con operativos sorpresa en Buenos Aires El endurecimiento de los controles representa un giro respecto a la política migratoria tradicional del país, caracterizada por su apertura

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La administración del presidente Javier Milei ha reforzado los operativos de control migratorio en la capital argentina mediante acciones policiales sorpresivas en la vía pública, una estrategia que ha sido comparada por críticos con la política migratoria implementada por Donald Trump en Estados Unidos.

Estas intervenciones buscan verificar que ciudadanos extranjeros cuenten con documentación vigente, en el marco de una política que apunta a endurecer las condiciones de permanencia en el país.

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Operativos en zonas clave de Buenos Aires

Uno de los despliegues más recientes tuvo lugar el viernes 17 de abril de 2026 en el barrio de Balvanera, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese punto, agentes de la Policía Federal y personal de Migraciones realizaron revisiones sorpresa de identidad tanto a ciudadanos argentinos como extranjeros.

Durante el procedimiento también se inspeccionaron pertenencias, lo que generó inconformidad entre algunos transeúntes. De acuerdo con reportes difundidos por DW Español, este tipo de operativos se ha repetido en distintas zonas de la capital y sus alrededores en las últimas semanas, como parte de una estrategia más amplia de control territorial.

Nuevas medidas migratorias en Argentina

El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina difundió en redes sociales que estas acciones responden a una política de “reglas claras” y controles estrictos.

En el mismo mensaje, las autoridades señalaron que las personas extranjeras en situación irregular o vinculadas a delitos podrán ser expulsadas, e invitaron a la ciudadanía a realizar denuncias anónimas a través de canales oficiales. Estas medidas se complementan con la reciente creación de una Agencia de Seguridad Migratoria, la cual cuenta con facultades policiales para intervenir en estos casos.

Cambios en la política migratoria

El endurecimiento de los controles representa un giro respecto a la política migratoria tradicional del país, caracterizada por su apertura. Además de reforzar las inspecciones, el nuevo enfoque contempla restricciones en el acceso gratuito a servicios como salud y educación para extranjeros no residentes.

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JICM