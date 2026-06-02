Derechos ¿Negocio o delito? Lo que debes saber antes de ir a los estadios mundialistas y transmitir los partidos en un bar o restaurante Conoce las reglas para la Copa Mundial . Te explicamos los límites legales para transmitir en tu bar o restaurante o comercio y lo que no puedes subir a redes sin tener los derechos de la FIFA

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Desde el 11 de junio, con el pistoletazo de salida en el Estadio Azteca, sede de tres inauguraciones mundiales, entra en vigor un marco regulatorio estricto para todas las personas o empresas que busquen transmitir, comercializar o difundir cualquier contenido del torneo sin contar con los permisos de la asociación encargada de los derechos legales. Sanciones que van de multas económicas a prisión.

Los aficionados que no tengan una licencia oficial enfrentarán limitaciones, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la FIFA.

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Los usuarios particulares que intenten transmitir en vivo o retransmitir cualquier juego a través de redes sociales, plataformas de streaming no autorizadas o cualquier canal digital infringirán la ley al no tener los derechos de autor.

Específicamente, compartir cualquier fragmento de los encuentros mediante Facebook, TikTok, Instagram o YouTube constituye violación de la propiedad intelectual. La transmisión en grupo mediante aplicaciones de videoconferencia como Zoom o Google Meet también se encuentra restringida cuando se trata de retransmisiones no autorizadas.

Aficionados mexicanos reaccionan tras el segundo gol en contra de su selección mientras ven el partido de octavos de final del Mundial contra Países Bajos en directo desde la zona del FIFA Fan Fest en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil en 2014. Imagen Leo Correa/AP



Las capturas de pantalla con fines comerciales o de difusión masiva tampoco están permitidas. Los aficionados pueden ver los partidos en establecimientos públicos solo si el lugar cuenta con las licencias para su transmisión.

Un aficionado de México posa con el trofeo durante la gira de exhibición de la Copa Mundial de la FIFA en Atlanta Imagen Erik S. Lesser/AP Photo/Erik S. Lesser



Ver los partidos en casa de amigos es un uso personal que no genera sanción, pero si el anfitrión cobra la entrada o vende algún artículo de consumo, entre ellos bebidas o comida, la situación cambia legalmente al tratar de obtener un beneficio o lucro.

En los estadios, los aficionados pueden tomar vídeos cortos donde se muestran festejos, o aspectos generales o personas, así como el ambiente. Los asistentes no pueden grabar jugadas continúas, penales, tomar la pantalla de los estadios y mucho menos tratar de transmitir el juego o subir videos largos en redes sociales. En caso de hacerlo, las cuentas serán suspendidas. Tanto los aficionados como cualquier empresa tienen estrictamente prohibido vender cualquier producto relacionado con el certamen sin contar con los permisos.

Sabores especiales de helado se exhiben previo al inicio del certamen mundialista en Kansas City, Missouri Imagen Nick Ingram/AP Photo/Nick Ingram

Restricciones para medios de comunicación

Los medios de comunicación sin derechos para transmitir el certamen enfrentan prohibiciones claramente definidas, como resúmenes cortos o uso de imágenes. La información escrita, fotografías estáticas y análisis deportivo permanecen permitidos dentro de márgenes editoriales, pero la transmisión en vivo en cualquier formato requiere licencia.

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Las emisoras de radio que no cuenten con derechos n o pueden narrar los partidos en directo ni transmitir audio en tiempo real del estadio. Los podcasts posteriores con análisis, únicamente si no contienen sonido de transmisión oficial, se encuentran dentro de lo legal.

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Los diarios digitales no pueden incrustar vídeos en sus sitios web si no disponen de licencia. Las agencias de noticias que deseen distribuir material a otros medios deben contar con licencia de distribución. Esto incluye fotografías de eventos, videos cortos o cualquier contenido visual que no sea generado por ellas mismas durante cobertura editorial.

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De acuerdo con los lineamientos de la asociación organizadora, se incluyen palabras o términos como “FIFA”, “World Cup”, “World Cup 2026”, “FIFA World Cup”, “FIFA Fan Fest” en cualquier medio de comunicación.

Restricciones en comercios

Los establecimientos comerciales como bares, restaurantes, cafés, hoteles y centros comerciales sin licencia enfrentan prohibiciones operacionales. Los comercios que transmitan sin autorización en horarios de funcionamiento normal incurren en infracción. Esto aplica incluso si no cobran entrada adicional, ya que se trata de una transmisión pública en establecimiento mercantil.

Tampoco pueden mostrar l ogos oficiales, usar cualquier frase o palabras relacionada con el certamen o juegos, así como venta de artículos oficiales.

Aficionados mexicanos al fútbol observan el partido del Mundial entre México y Camerún dentro del área del FIFA Fan Fest en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil. Imagen Leo Correa/AP



Los hoteles no pueden proyectar partidos en áreas comunes como salones, lobbies o restaurantes sin licencia. Cualquier establecimiento comercial que ofrezca transmisión como servicio complementario debe contar con autorización. En Estados Unidos, las restricciones se encuentran disponibles en esta página web.

Multas y sanciones

Las sanciones por violación varían según la gravedad. Los aficionados pueden enfrentar multas desde mil dólares hasta diez mil dólares por transmisión no autorizada. Los comercios que incurran en sanciones tendrán que abonar desde cinco mil hasta cincuenta mil dólares en multas, dependiendo de cómo cataloguen las infracciones las autoridades.

Una réplica del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se exhibe en el escaparate de una tienda junto a un maniquí del capitán de la selección portuguesa de fútbol, ​​Cristiano Ronaldo, mientras los turistas pasean por el centro de Lisboa Imagen Armando Franca/AP Photo/Armando Franca

Los medios de comunicación sin licencia recibirán multas desde tres mil dólares y hasta 30,000 dólares. La reincidencia duplica los montos. Dependiendo de las leyes de cada país, las sanciones pueden incluir prisión.

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