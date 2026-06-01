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La Copa Mundial de futbol en cifras: te compartimos algunos de los números más curiosos de este torneo

Estas son algunas de las cifras más importantes de la Copa Mundial de fútbol que se celebrará este año en tres países diferentes

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Por primera vez en su historia, esta Copa del Mundo se jugará en tres países a la vez: México, Estados Unidos y Canadá. Esta singularidad deja otro dato histórico: México se convierte así en el primer y único país del mundo en albergar un total de tres mundiales de fútbol: el de 1970, el de 1986 y el actual este 2026.

Serán 48 las selecciones participantes en esta Copa del Mundo, la primera con una cantidad tan elevada. En marzo de 2023, el Consejo de la FIFA aprobó la ampliación de 32 a 48 equipos, que se repartirán en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. La anterior ampliación del número de participantes del torneo se remontaba al Mundial de Francia 1998, cuando se pasó de 24 a 32 combinados.

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Se jugarán 104 partidos . Siendo 40 más que en la anterior edición, la de Catar 2022. Además del aumento del número de participantes y grupos, se añade una ronda extra, la de dieciseisavos de final. Antes las rondas de eliminación directa empezaban en los octavos de final.

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Esta edición del torneo mundial de fútbol será la 23.ª La primera estuvo organizada en Uruguay en 1930. Con cinco títulos, Brasil es la selección que ostenta el récord de títulos, por delante de Alemania e Italia, que tienen cuatro cada uno.

Se venderán siete millones de entradas para asistir a la competición, la FIFA espera batir el récord histórico de 3,5 millones de entradas vendidas para un Mundial, que se dio en 1994, precisamente en la anterior cita que acogió Estados Unidos.


Serán 16 los estadios que acojan partidos del Mundial. Es el doble de los recintos de Catar 2022 y cuatro más que en Rusia 2018.

Dos mujeres, la estadounidense Tori Penso y la mexicana Katia García serán las árbitras principales que han sido seleccionadas para la competición mundial . En total habrá 52 árbitros principales, que representan a las seis confederaciones y a cincuenta federaciones nacionales

La entrada más barata a uno de los partidos será de 60 dólares, según la asociación Football Supporters Europe (FSE), cuando en su dosier de candidatura los responsables se comprometían a que fuera de 21 dólares. Pero para la mayoría de partidos, los fans han tenido que desembolsar varios centenares o incluso miles de dólares para obtener una entrada en las diferentes fases de venta abiertas por la FIFA.

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Respecto a la reventa de las entradas en la plataforma oficial, ha llamado especialmente la atención el caso de un poseedor de entrada para la final del 19 de julio que fijó un precio de dos millones de dólares .

La FIFA repartirá una dotación total de 871 millones en premios a repartir entre los 48 equipos participantes. Será un cheque más de dos veces superior al que hubo en la edición de Catar 2022. El equipo campeón se irá de la final con 50 millones de dólares.

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