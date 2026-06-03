Primarias California Los primeros recuentos en California proyectan que Steve Hilton y Xavier Becerra se disputarán la gobernatura Con el 57% del conteo de voto realizado, el republicano Steve Hilton va a la cabeza con el 27.8% de los votos. Le sigue el candidato demócrata, Xavier Becerra, con un 25.4%. Esto es todo lo que se sabe

Video Elecciones primarias históricas en California

Todos los ojos están puestos en California. Sus habitantes votaron a los candidatos que competirán en noviembre por la gubernatura y los 52 escaños del Congreso.

Es un estado clave, no solo porque es el más habitado y el más rico (de hecho, es el que más multimillonarios concentra), sino también porque es uno de los estados que históricamente cuenta con más apoyo demócrata y constituye la 'punta de lanza' de la oposición a la administración de Donald Trump.

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¿Cómo funciona la elección?

En California, el sistema de elección tiene algunas particularidades, como el llamado jungle primary o primarias abiertas que derivará en una elección a dos. Ayer los electores se encontraron con 61 candidatos de todos los partidos en la misma boleta para suceder al actual gobernador, Gavin Newsom. No son primarias dentro del partido, sino que se elige entre todos los propuestos y los dos más votados se enfrentarán en las elecciones de noviembre. De ahí saldrá el próximo gobernador.

El resultado de esta elección es muy importante para testar el apoyo demócrata y la movilización de su electorado, que puede leerse en términos de oposición al gobierno (republicano). Desde que el actor Arnold Schwarzenegger finalizó su segundo mandato en 2011, los republicanos no han vuelto a tomar el poder allí.

El demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton encabezan las encuestas

Con el 57% del conteo de voto realizado, el republicano Steve Hilton va a la cabeza con el 27.8% de los votos. Le sigue el candidato demócrata, Xavier Becerra, con un 25.4%.

(AP Photo/Gregory Bull) Imagen Gregory Bull/AP Photo/Gregory Bull



El candidato republicano, Steve Hilton, se dio a conocer como comentarista político y por ser la apuesta de Trump para recuperar el estado de California.

Nació en Londres y es hijo de migrantes húngaros que huían del comunismo al Reino Unido. Llegó a trabajar en el área de investigación del partido conservador en el mandato de la conocida como 'dama de hierro' (Margaret Thatcher). Por su trayectoria vital, llegó a autodenominarse "el candidato de los inmigrantes legales".

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El candidato demócrata, Xavier Becerra, fue fiscal general del Estado y secretario de Salud durante la presidencia de Joe Biden. Es hijo de inmigrantes mexicanos que llegaron al país con apenas 12 dólares. Si llegase al mando, se convertiría en el primer gobernador de origen hispano en el último siglo.

(AP Photo/Jae C. Hong) Imagen Jae C. Hong/AP Photo/Jae C. Hong



Durante su gestión como fiscal general de California, se convirtió en el 'azote de Donald Trump'. Encabezó múltiples acciones legales que le llevaron a presentar 122 demandas contra el gobierno federal y obtuvo resoluciones favorables en diversos casos relacionados con derechos civiles y libertades individuales.

Ambos candidatos celebraron tímidamente en las últimas horas y advirtieron a sus seguidores que se preparen para esperar los resultados definitivos.

¿Por qué tarda el recuento de votos en California?

Es una imagen habitual que termine la jornada de elecciones sin tener un resultado ya escrutado y este año ha vuelto a suceder. Que el recuento lleve algo más de tiempo se debe a dos factores fundamentalmente: que tiene mucha población y al voto por correo.

California es uno de los ocho estados que permite el voto por correo. Se instauró desde la pandemia de COVID y posibilitó que todos los votantes puedan emitir su voto en la boleta a través del servicio postal; se da por válido siempre que tenga el matasellos del día de las elecciones y llegue a las oficinas electorales del condado dentro de los siete días posteriores a las elecciones.

Algunas papeletas llegan incluso antes del martes, día de la elección, y aportan datos interesantes a las intenciones de voto. Según la empresa de análisis de datos electorales Political Data Inc., casi el 17% de los votantes registrados de California habían emitido su voto hasta el lunes por la tarde, una tasa similar a la de 2022. Además, apuntaron a que observaron que los primeros resultados mostraron una mayor participación republicana.

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El recuento de esos votos emitidos por correo, sumado a los amplios plazos para corregir errores, hace que la espera de los resultados definitivos sea larga; a veces puede tardar semanas.

La polémica: blindar el voto ante Trump

La polémica llegó a estas elecciones incluso días antes de celebrarse. El gobernador saliente, el demócrata Gavin Newsom, firmó una ley que busca proteger las elecciones frente a cualquier posible interferencia de Trump. La norma entró en vigor el pasado jueves y protege los padrones y la tecnología electoral para que cualquier persona (incluidos agentes federales) tenga prohibido acceder a ellos.

El gobernador argumentó que la medida responde a una “ansiedad legítima” y criticó que Trump “no cree en las elecciones libres y justas”.