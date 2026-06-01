Calentamiento Global

La Copa Mundial bajo amenaza de calor “peligroso” a causa del cambio climático, según un estudio

World Weather Attribution realizó un análisis para 2026 en el que proyecta que el cambio climático hará más peligrosos los futuros torneos mundiales, no solo el de esta edición

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Alerta por onda de calor y ráfagas de viento para obras de construcción en NY

La Copa Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá podría convertirse en uno de los torneos más extremos por las altas temperaturas y la humedad, con partidos disputados bajo condiciones consideradas de riesgo para jugadores y aficionados, de acuerdo con un análisis del grupo internacional de científicos World Weather Attribution.

El reporte advierte que el calentamiento global ya está modificando las condiciones en las que se celebran grandes eventos deportivos y concluye que el riesgo de calor extremo durante la Copa del Mundo prácticamente se duplicó desde la Copa Mundial de 1994, cuando Estados Unidos organizó el torneo por primera vez.

PUBLICIDAD

La investigación analizó los 104 partidos programados entre junio y julio de 2026 y evaluó la probabilidad de que se jueguen bajo niveles de estrés térmico que excedan las recomendaciones de seguridad del sindicato internacional de futbolistas FIFPRO.

El calor y la humedad elevarán el riesgo en decenas de partidos

Los científicos utilizaron el índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), una medición que combina temperatura, humedad, radiación solar y viento para calcular qué tan peligroso puede ser el calor para el cuerpo humano.

Según el estudio, aproximadamente una cuarta parte de todos los encuentros del torneo —26 partidos— podrían disputarse bajo niveles superiores a los 78 grados Fahrenheit, umbral a partir del cual FIFPRO recomienda pausas obligatorias de hidratación y enfriamiento.

El escenario más preocupante involucra al menos cinco partidos que podrían alcanzar los 28 grados WBGT, nivel que el sindicato considera inseguro para disputar encuentros y donde incluso se recomienda posponerlos.

En términos prácticos, esas condiciones equivalen aproximadamente a temperaturas secas cercanas a los 100 grados Fahrenheit o ambientes extremadamente húmedos de alrededor de 86 grados.

Más sobre Calentamiento Global

¿Por qué un pueblo de Arizona podría desaparecer por la sequía?
2 mins

¿Por qué un pueblo de Arizona podría desaparecer por la sequía?

Estados Unidos
Cómo un posible “súper El Niño” podría desatar clima extremo en todo el planeta
4 mins

Cómo un posible “súper El Niño” podría desatar clima extremo en todo el planeta

Estados Unidos
EEUU vive su marzo más caluroso en más de un siglo, alerta la NOAA
2 mins

EEUU vive su marzo más caluroso en más de un siglo, alerta la NOAA

Estados Unidos
El Ártico pierde superficie de hielo más grande que el estado de Texas mientras una ola de calor sin precedentes sacude el planeta
2 mins

El Ártico pierde superficie de hielo más grande que el estado de Texas mientras una ola de calor sin precedentes sacude el planeta

Estados Unidos
El lunes pasado fue el día más caluroso de la historia a nivel global
4 mins

El lunes pasado fue el día más caluroso de la historia a nivel global

Estados Unidos
Advertencia de calor excesivo: una ola de temperaturas peligrosamente altas azota a EEUU
6 mins

Advertencia de calor excesivo: una ola de temperaturas peligrosamente altas azota a EEUU

Estados Unidos
Decenas de millones bajo alerta por altas temperaturas en EEUU: ¿cuándo va a terminar la ola de calor?
4 mins

Decenas de millones bajo alerta por altas temperaturas en EEUU: ¿cuándo va a terminar la ola de calor?

Estados Unidos
Fuerte ola de calor llega esta semana y afectará a millones: mira aquí las zonas más afectadas
4 mins

Fuerte ola de calor llega esta semana y afectará a millones: mira aquí las zonas más afectadas

Estados Unidos
El mapa de la ola de calor que comenzará a sentirse este domingo, con temperaturas peligrosamente altas en EEUU
4 mins

El mapa de la ola de calor que comenzará a sentirse este domingo, con temperaturas peligrosamente altas en EEUU

Estados Unidos
Así se hunde la costa este de EEUU sin que lo notemos
1:34

Así se hunde la costa este de EEUU sin que lo notemos

Estados Unidos

Ciudades como Miami, Kansas City y Nueva York aparecen entre las más expuestas.

El informe identifica varios estadios abiertos como puntos especialmente vulnerables al calor extremo, entre ellos sedes en Miami, Kansas City, Filadelfia.
Nueva York y Nueva Jersey.

PUBLICIDAD

Aunque algunos recintos contarán con aire acondicionado, los especialistas subrayan que miles de personas seguirán expuestas durante actividades al aire libre, celebraciones, zonas de aficionados y traslados.

Los investigadores también alertan de que los riesgos no desaparecerán por jugar partidos en horarios nocturnos. Incluso encuentros programados por la tarde o noche podrían registrar niveles de calor peligrosos debido a la combinación de humedad y temperaturas acumuladas durante el día.

Científicos advierten riesgo “real” para jugadores y aficionados

Joyce Kimutai, investigadora del Imperial College de Londres y participante del estudio, aseguró que casi la mitad del calentamiento global causado por el ser humano ha ocurrido desde la Copa Mundial de 1994.

“Hay un riesgo muy real de afrontar partidos en condiciones que no son seguras ni para jugadores ni para aficionados”, señaló en un comunicado.

Por su parte, la climatóloga Friederike Otto sostuvo que el análisis demuestra cómo el cambio climático ya afecta directamente la viabilidad de organizar eventos deportivos masivos durante el verano del hemisferio norte.

La científica afirmó que el hecho de que un torneo mundial enfrente condiciones cercanas a un “nivel de cancelación” debería funcionar como una advertencia para organismos deportivos y gobiernos.

El estudio señala diferencias entre FIFA y FIFPRO

Uno de los puntos que más llama la atención en el reporte es la diferencia entre las recomendaciones médicas de FIFPRO y las reglas actuales de FIFA.

PUBLICIDAD

Mientras el sindicato de futbolistas considera inseguro jugar por encima de 83 grados Fahrenheit, la FIFA contempla suspensiones únicamente cuando el índice supera los 89 grados.

Los investigadores sostienen que esta diferencia deja abierta la posibilidad de disputar encuentros bajo condiciones que ya representarían riesgos físicos importantes para jugadores y espectadores.

El cambio climático hará más peligrosos los futuros Mundiales

Además del análisis para 2026, el estudio proyecta escenarios futuros y concluye que el problema podría agravarse todavía más si el planeta continúa calentándose.

Los modelos climáticos utilizados por los investigadores muestran que, con un incremento adicional de temperatura global, las probabilidades de partidos bajo calor extremo seguirán aumentando en ciudades sede de Estados Unidos, México y Canadá.

El informe concluye que, sin medidas de adaptación más amplias —como infraestructura de enfriamiento y reducción de emisiones contaminantes—, organizar torneos de futbol durante el verano será cada vez más riesgoso.

Relacionados:
Calentamiento GlobalCalor

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
El precio de la fama
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Cómplices
Gratis
Socias por accidente
Huevitos congelados
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX