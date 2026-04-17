Cuba

Donald Trump: "Muy pronto habrá un nuevo amanecer para Cuba"

Durante un evento en Arizona esta tarde, el mandatario señaló que "muy pronto esta gran fuerza hará realidad un día que llevamos setenta años esperando; se llama un nuevo amanecer para Cuba"

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿EEUU e Irán están cerca de alcanzar un acuerdo nuclear? Esto dice Donald Trump durante evento en Arizona

El presidente Donald Trump participó este viernes 17 de abril en el evento conservador Turning Point USA en Phoenix, Arizona, en donde señaló que muy pronto la fuerza militar de Estados Unidos podría incursionar en Cuba para liberar al pueblo del régimen.

⁠Y muy pronto esta gran fuerza hará realidad un día que llevamos setenta años esperando, se llama un nuevo amanecer para Cuba. Vamos a ayudarles con Cuba.
Donald Trump, presidente de EEUU

Más sobre Donald Trump

Aumentan muertes en centros de detención de ICE: informe revela alza sostenida y posibles causas
2 mins

Aumentan muertes en centros de detención de ICE: informe revela alza sostenida y posibles causas

Estados Unidos
Trump nomina a Erica Schwartz para liderar los CDC: ¿Quién es?
2 mins

Trump nomina a Erica Schwartz para liderar los CDC: ¿Quién es?

Estados Unidos
Cámara de Representantes frena iniciativa para limitar acción militar de Trump contra Irán
1 mins

Cámara de Representantes frena iniciativa para limitar acción militar de Trump contra Irán

Estados Unidos
Gobierno de Trump cancela contrato con grupo católico que albergaba menores migrantes
2 mins

Gobierno de Trump cancela contrato con grupo católico que albergaba menores migrantes

Estados Unidos
JD Vance pide al papa León que sea 'cuidadoso' al hablar de teología
2 mins

JD Vance pide al papa León que sea 'cuidadoso' al hablar de teología

Estados Unidos
Trump contra León XIV: una crónica de la crisis entre el presidente y el primer papa estadounidense
7 mins

Trump contra León XIV: una crónica de la crisis entre el presidente y el primer papa estadounidense

Estados Unidos
Carlos III hablará ante el Congreso de EEUU en su primera visita como monarca
2 mins

Carlos III hablará ante el Congreso de EEUU en su primera visita como monarca

Estados Unidos
La polémica imagen de Donald Trump como si fuera Jesucristo
3 mins

La polémica imagen de Donald Trump como si fuera Jesucristo

Estados Unidos
Propinas y horas extra: el alivio fiscal de Trump que millones no verán en sus impuestos estatales
4 mins

Propinas y horas extra: el alivio fiscal de Trump que millones no verán en sus impuestos estatales

Estados Unidos
Juez prohíbe a Arizona regular apuestas y suspende el proceso contra Kalshi
2 mins

Juez prohíbe a Arizona regular apuestas y suspende el proceso contra Kalshi

Estados Unidos


En medio de las tensiones con La Habana y diálogos con pocos resultados, el presidente aprovechó su participación en el evento de derecha para asegurar que "muy pronto" Estados Unidos ayudará a Cuba a hacer justicia por los abusos cometidos contra los cubanos que dejaron su país para inmigrar a los Estados Unidos.

Tenemos muchos cubanoamericanos estupendos; quizá no haya muchos aquí entre el público, supongo, pero en Miami hay gente, cubanoamericanos, personas que fueron tratadas brutalmente, cuyas familias fueron asesinadas y maltratadas, y ahora, verán lo que pasa.
Donald Trump, presidente de EEUU


A finales de marzo, el presidente había señalado que una vez que concluyera el conflicto con Irán, que ahora alcanza casi los 50 días de ofensiva militar, "el siguiente sería Cuba".

PUBLICIDAD

Información en desarrollo...

Relacionados:
Cuba

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
El roomie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX