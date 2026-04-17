Cuba Donald Trump: "Muy pronto habrá un nuevo amanecer para Cuba" Durante un evento en Arizona esta tarde, el mandatario señaló que "muy pronto esta gran fuerza hará realidad un día que llevamos setenta años esperando; se llama un nuevo amanecer para Cuba"

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El presidente Donald Trump participó este viernes 17 de abril en el evento conservador Turning Point USA en Phoenix, Arizona, en donde señaló que muy pronto la fuerza militar de Estados Unidos podría incursionar en Cuba para liberar al pueblo del régimen.

⁠Y muy pronto esta gran fuerza hará realidad un día que llevamos setenta años esperando, se llama un nuevo amanecer para Cuba. Vamos a ayudarles con Cuba. Donald Trump, presidente de EEUU



En medio de las tensiones con La Habana y diálogos con pocos resultados, el presidente aprovechó su participación en el evento de derecha para asegurar que "muy pronto" Estados Unidos ayudará a Cuba a hacer justicia por los abusos cometidos contra los cubanos que dejaron su país para inmigrar a los Estados Unidos.

Tenemos muchos cubanoamericanos estupendos; quizá no haya muchos aquí entre el público, supongo, pero en Miami hay gente, cubanoamericanos, personas que fueron tratadas brutalmente, cuyas familias fueron asesinadas y maltratadas, y ahora, verán lo que pasa. Donald Trump, presidente de EEUU



A finales de marzo, el presidente había señalado que una vez que concluyera el conflicto con Irán, que ahora alcanza casi los 50 días de ofensiva militar, "el siguiente sería Cuba".

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