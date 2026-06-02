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“Aquí nadie está pidiendo limosna”: Marco Rubio habla sobre las negociaciones nucleares con Irán

El secretario de Estado también abordó otros temas de seguridad internacional; evitó responder si hay nuevas pruebas sobre presuntos nexos entre Cuba y grupos terroristas

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Por:N+ Univision
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Video Marco Rubio pide cautela ante las complejas negociaciones entre EEUU e Irán

El secretario de Estado, Marco Rubio, compareció este martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en una audiencia centrada en la solicitud presupuestaria del presidente Donald Trump para el Departamento de Estado correspondiente al año fiscal 2027.

La comparecencia, la primera de Rubio ante el panel desde el inicio de la guerra con Irán, se desarrolló en medio de cuestionamientos sobre la estrategia de la administración republicana en Medio Oriente, el estado de las negociaciones con Teherán y las prioridades de la política exterior estadounidense.

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Durante la sesión, que forma parte de dos audiencias consecutivas celebradas en el Capitolio, Rubio defendió las acciones de la administración del presidente Trump en la región y ofreció detalles sobre los contactos diplomáticos con Irán, respondiendo también preguntas sobre Cuba, seguridad hemisférica y las amenazas emergentes derivadas del crimen organizado transnacional.

Detalles de las negociaciones de EEUU con Irán

El funcionario aseguró que existen avances en las conversaciones con Teherán y sostuvo que el régimen iraní ha mostrado una disposición inédita a discutir aspectos de su programa nuclear que durante años consideró innegociables.

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“Han accedido a negociar aspectos de su programa nuclear que hace apenas un mes, o incluso un año, se negaban a mencionar”, declaró Rubio ante los legisladores. Durante la audiencia, Rubio negó que Estados Unidos esté ofreciendo concesiones a Teherán para mantener abiertas rutas estratégicas de comercio energético.

Al ser cuestionado sobre un posible alivio de sanciones a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz, respondió de manera categórica: “No, eso no se ha discutido. No se ha ofrecido”.

Además, rechazó las críticas de legisladores demócratas que acusaron a Washington de encontrarse en una posición de debilidad frente a Irán. “Aquí nadie está pidiendo limosna”, respondió Rubio al defender la postura de la administración de Donald Trump.

También reveló que Washington ha detectado señales de que Mojtaba Jameneí, sucesor de Ali Jameneí como líder supremo de Irán, participa activamente en las conversaciones, pese a mantenerse alejado de la vida pública.

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¿EEUU tiene nuevas pruebas contra Cuba sobre terrorismo?

En otro momento de la comparecencia, Rubio fue cuestionado sobre la existencia de evidencia que vincule actualmente a Cuba con grupos como Hamás y Hezbolá.

Aunque recordó el historial de apoyo del gobierno cubano a movimientos izquierdistas y marxistas en América Latina, evitó responder directamente si la administración Trump ha encontrado nuevas pruebas que justifiquen considerar a Cuba como patrocinador del terrorismo.

“¿Para qué necesitaría nuevas pruebas?”, respondió cuando fue presionado por legisladores demócratas sobre el tema.

Advierte uso de drones de carteles mexicanos en el país

Rubio también abordó los riesgos de seguridad derivados de la creciente sofisticación tecnológica de las organizaciones criminales en México.

El secretario de Estado advirtió que los carteles mexicanos ya utilizan drones en sus enfrentamientos y alertó sobre la posibilidad de que estas herramientas puedan emplearse contra intereses estadounidenses.

“Se trata de un desafío global que se manifiesta a diario en todo el mundo: los cárteles mexicanos están utilizando drones para atacarse los unos a los otros, por lo que debemos tener en cuenta que, en algún momento, podrían utilizarlos en contra de nuestros propios intereses”, afirmó.

Video Trump frena rumores: Desmiente pacto con Irán e insiste con apertura total del estrecho de Ormuz
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