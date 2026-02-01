Noticias Archivos de ICE y Epstein son distracciones "tristes" para los Olímpicos, dice Coventry Temas políticos y de seguridad han desplazado el enfoque deportivo, pues Estados Unidos domina la conversación internacional antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028



Video Esto es lo que todos esperamos: así puedes ver la Inauguración de Milano-Cortina 2026

Temas políticos y de seguridad han desplazado momentáneamente el enfoque deportivo a dos años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pues Estados Unidos ya domina la conversación internacional incluso antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Distracciones previas a los Juegos Olímpicos

PUBLICIDAD

Durante una conferencia de prensa realizada en Milán el domingo 1 de febrero de 2026, la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, enfrentó preguntas sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y sobre los archivos recientemente publicados del caso Jeffrey Epstein por el Departamento de Justicia estadounidense.

Coventry intentó evitar los cuestionamientos, señalando que no correspondía al COI pronunciarse sobre esos asuntos. Sin embargo, al ser insistida, reconoció que era “ triste” que estas historias estuvieran desviando la atención de los próximos Juegos Olímpicos.

“Creo que cualquier cosa que distraiga de estos Juegos es triste”, expresó Coventry, quien recordó que en ediciones anteriores siempre han existido factores externos que acaparan titulares, como el Zika o la pandemia de COVID-19. No obstante, subrayó que la ceremonia de apertura suele devolver al mundo la atención en la magia y el espíritu olímpico.

“Lo que mantiene viva mi fe es que cuando ocurre esa ceremonia de apertura y los atletas comienzan a competir, de repente el mundo recuerda la magia y el espíritu que tienen los juegos y de repente recuerdan lo que realmente es importante y se inspiran, así que realmente estamos esperando con ansias eso”, afirmó.

Protestas por presencia de ICE en Milán

El sábado 30 de enero de 2026, previo a la conferencia, cientos de manifestantes se reunieron en Milán para protestar contra el despliegue de agentes de ICE durante los Juegos. Las autoridades aclararon que dichos agentes estarán asignados a una sala de control y no operarán en las calles.

PUBLICIDAD

“ Las autoridades de Estados Unidos, al igual que las otras autoridades, han hecho todas las aclaraciones necesarias, así que de nuestra parte no nos corresponde comentar más sobre esa parte de la seguridad”, dijo Coventry.

Archivos Epstein opacan los Olímpicos

En paralelo, los nuevos archivos gubernamentales sobre Jeffrey Epstein incluyen correos electrónicos de 2003 entre Casey Wasserman , jefe del comité organizador de Los Ángeles 2028, y Ghislaine Maxwell. Coventry evitó profundizar en el tema y afirmó que Wasserman ya emitió su declaración.

“No lo discutimos ayer y creo que el Sr. Wasserman ha emitido su declaración y ahora no tenemos nada más que agregar”, añadió Coventry.

Dos miembros del COI fueron mencionados en los documentos, aunque no existen indicios de irregularidades. Coventry aseguró que el organismo está monitoreando la información y tomará el tiempo necesario para revisarla.

“En cuanto a los miembros del COI, obviamente estamos observando y monitoreando los medios y estamos al tanto de algunas cosas que se han informado hoy y necesitamos algo de tiempo para investigar eso y recibir información”, aseguró.

Los Juegos Olímpicos de Invierno se celebrarán del 6 al 22 de febrero de 2026. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezará la delegación estadounidense y asistirá a la ceremonia de apertura, mientras el COI espera que el deporte vuelva a ser el centro de atención global.

JICM