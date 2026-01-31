Noticias

Víctimas de Epstein aseguran que sus agresores siguen protegidos pese a los nuevos documentos

Pese a la reciente publicación de millones de documentos del caso, las víctimas de Jeffrey Epstein expresaron su inconformidad en una carta firmada por varias personas

picture
Por:N+ Univision y AFP
Video Caso Epstein: Justicia libera 3 millones de documentos y miles de fotos y videos; no ocultarán a figuras públicas

La reciente publicación de millones de documentos del caso Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reavivado la indignación de las víctimas, quienes aseguran que, pese a la aparente transparencia, los responsables de los abusos sexuales siguen protegidos por las autoridades.

Archivos de Epstein: más documentos, mismas denuncias

De acuerdo con la agencia Agence France-Presse (AFP), las víctimas y presuntos cómplices de Epstein “siguen ocultos y protegidos”, incluso después de que el gobierno estadounidense hiciera públicos más de tres millones de archivos relacionados con la investigación. Estos documentos incluyen fotografías, videos y referencias a figuras influyentes del ámbito político y empresarial.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, afirmó que la Casa Blanca no intervino en el proceso de revisión de los archivos y negó que se haya eliminado material comprometedor. Señaló que no hubo instrucciones sobre qué buscar o censurar y aseguró que no se protegió al presidente Donald Trump, quien aparece mencionado en los documentos junto a Elon Musk , Bill Gates y el expríncipe británico Andrés.

La postura de las víctimas

Pese a estas declaraciones, las víctimas de Epstein expresaron su inconformidad en una carta firmada por 19 personas, algunas bajo seudónimo. En el documento denuncian que los archivos publicados contienen información que permite identificarlas, mientras que los hombres que abusaron de ellas permanecen en el anonimato.

Las víctimas exigen la publicación completa de los archivos y que la fiscal general Pam Bondi testifique ante el Congreso.

Epstein, Maxwell y las cuentas pendientes

Jeffrey Epstein murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores; su muerte fue declarada un suicidio. Ghislaine Maxwell, su expareja, es la única persona condenada por estos crímenes y cumple una sentencia de 20 años. Sin embargo, las autoridades han reducido las expectativas de nuevas acusaciones derivadas de los documentos.

Aunque la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein obligaba a publicar los documentos antes del 19 de diciembre, la divulgación se retrasó. Para las víctimas, esta publicación no representa justicia, sino una nueva muestra de que la verdad completa sigue sin salir a la luz.

JICM

Video Departamento de Justicia publica nuevo lote de documentos relacionados con el caso Epstein
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosJeffrey EpsteinAbusosAbuso sexual

