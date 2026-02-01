Noticias

Trump lanza última amenaza a Irán mientras Teherán denuncia golpe de Estado impulsado por EEUU

El presidente de Estados Unidos evitó dar detalles, pero dejó clara la amenaza militar contra Irán al asegurar que “grandes y poderosos barcos” se dirigen a Medio Oriente

Por:N+ Univision y AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el domingo 1 de febrero de 2026 una úlima advertencia a Irán al asegurar que “grandes y poderosos barcos” se dirigen a Medio Oriente, en medio de un aumento de la tensión regional y mientras Teherán acusa a Washington de fomentar un golpe de Estado interno.

Trump hizo estas declaraciones a bordo del Air Force One, vestido con esmoquin, cuando un periodista le preguntó sobre su postura actual frente a Irán. El mandatario evitó dar detalles, pero dejó clara la amenaza militar.

“Desde luego, no puedo decirle eso, pero, como sabe, tenemos barcos realmente grandes y poderosos que se dirigen en esa dirección. No puedo decirle nada, pero espero negociar algo que sea aceptable”, respondió Trump, según el medio británico Daily Mail.

Crece la tensión diplomática y militar

Durante el intercambio, Trump también fue cuestionado sobre una supuesta declaración del ministro de Defensa de Arabia Saudí, quien habría advertido que una retirada estadounidense solo envalentonaría a Teherán. El presidente no confirmó ni desmintió esa versión, pero reiteró que su gobierno mantiene abiertas las opciones militares y diplomáticas.

Estados Unidos ya bombardeó Irán en junio pasado, durante una guerra de 12 días iniciada por Israel. Desde entonces, Trump ha amenazado con nuevos ataques, aunque en las últimas horas ambos países parecen inclinarse por la vía diplomática.

Irán acusa golpe de Estado y amenaza guerra regional

Mientras tanto, en Teherán, los miembros del Parlamento iraní, vestidos con uniformes del C uerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), corearon “Muerte a Estados Unidos” durante una sesión celebrada el domingo.

Según la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, calificó las recientes protestas antigubernamentales como un “golpe de Estado” y advirtió que una intervención militar estadounidense provocaría una “guerra regional”.

“Los estadounidenses deben saber que, si inician una guerra, esta vez será una guerra regional”, afirmó Jamenei. Además, pidió a los iraníes no temer la retórica de Trump.

Protestas, represión y presión internacional

Las manifestaciones comenzaron por el alto costo de la vida en Irán, pero derivaron en un movimiento masivo antigubernamental. Jamenei acusó a los manifestantes de atacar instalaciones estatales, mezquitas y fuerzas de seguridad, asegurando que el movimiento fue reprimido.

Teherán reconoce más de 3,000 muertos, aunque organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros acusan al régimen iraní y al IRGC de una represión sangrienta. La Unión Europea incluyó recientemente a la Guardia Revolucionaria en su lista de organizaciones terroristas, aumentando aún más la presión internacional sobre Irán.

NoticiasEstados UnidosIránAmenazasgolpe de estadoDonald Trump

