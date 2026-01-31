Narcotráfico Corte de Brooklyn abre proceso contra el 'H4' y otros reos extraditados por México en enero Tres de los 37 reos que fueron enviados a Estados Unidos, procedentes de México, el pasado 20 de enero ya se encuentran bajo proceso en la Corte del Este de Brooklyn.

Video ¿Qué se sabe sobre el traslado de 37 reos de México a EUU?

Tres de los 37 reos que fueron expulsados de México y enviados a Estados Unidos el pasado 20 de enero ya se encuentran bajo proceso en la Corte del Este de Nueva York, en Brooklyn.

Se trata de los criminales Guillermo Isaias Pres Parra, Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico” y Jair Francisco Patrón Tobias, alias el “H4” o “El Crixus”, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, lugarteniente del cártel de los “Beltrán Leyva”.

¿De qué se les acusa?

El “H4” enfrenta señalamientos relacionados con tráfico de heroína, cocaína y metanfetaminas.

Mientras que los primeros dos son señalados por tráfico de precursores desde China para presuntamente elaborar fentanilo en México.

Sus audiencias de seguimiento fueron agendadas para finales de febrero.

Tras una orden emitida por el magistrado Federal, James Cho, el Gobierno tiene la obligación afirmativa de revelar a la defensa toda la información " favorable al acusado" que sea material para determinar la culpabilidad o el castigo.

Sin embargo, si el Gobierno no cumple con estas obligaciones, el tribunal puede imponer diversas sanciones, que incluyen otorgar una continuación del proceso, imponer sanciones probatorias o desacato a los abogados responsables, así como desestimar los cargos antes del juicio o anular una condena o declaración de culpabilidad.

¿Quién es Jair Francisco Patrón, alias el “H4”?

En el caso de Patrón Tobias, identificado con el número de expediente CR16-00241 (CBA), la jueza de Distrito Carol Bagley Amon emitió una Orden de Demora Excluible el pasado 28 de enero de 2026,.

Ordenó que el periodo transcurrido entre el 28 de enero de 2026 y el 24 de febrero de 2026 sea considerado tiempo excluido bajo la Ley de Juicio Rápido, pues el tribunal determinó que esta acción sirve a los fines de la justicia y supera el interés del público y del acusado en un juicio más rápido.

El hijo del “H2”, quien fuera unos de los principales líderes del Cártel de los “Beltrán Leyva”, fue detenido el pasado mes de octubre de 2025, por elementos de la Marina Armada en la Ciudad de México.

Es acusado en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, asociación delictuosa, contra la salud, uso de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En febrero de 2025, el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entregó a las autoridades de Estados Unidos Jesús Ricardo Patrón Sánchez, alias el “H3”.

