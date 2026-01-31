Narcotráfico

Corte de Brooklyn abre proceso contra el 'H4' y otros reos extraditados por México en enero

Tres de los 37 reos que fueron enviados a Estados Unidos, procedentes de México, el pasado 20 de enero ya se encuentran bajo proceso en la Corte del Este de Brooklyn.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Qué se sabe sobre el traslado de 37 reos de México a EUU?

Tres de los 37 reos que fueron expulsados de México y enviados a Estados Unidos el pasado 20 de enero ya se encuentran bajo proceso en la Corte del Este de Nueva York, en Brooklyn.

Se trata de los criminales Guillermo Isaias Pres Parra, Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico” y Jair Francisco Patrón Tobias, alias el “H4” o “El Crixus”, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, lugarteniente del cártel de los “Beltrán Leyva”.

PUBLICIDAD

¿De qué se les acusa?

El “H4” enfrenta señalamientos relacionados con tráfico de heroína, cocaína y metanfetaminas.

Mientras que los primeros dos son señalados por tráfico de precursores desde China para presuntamente elaborar fentanilo en México.

Más sobre Estados Unidos

Trump limita intervención de agentes federales del DHS en protestas de ciudades demócratas
2 mins

Trump limita intervención de agentes federales del DHS en protestas de ciudades demócratas

Estados Unidos
Trump critica a comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales, lo despide y nomina a Brett Matsumoto
3 mins

Trump critica a comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales, lo despide y nomina a Brett Matsumoto

Estados Unidos
EEUU confirma liberación de todos los presos políticos estadounidenses en Venezuela
2 mins

EEUU confirma liberación de todos los presos políticos estadounidenses en Venezuela

Estados Unidos
Alerta por ciclón bomba en el país: ¿Hasta cuándo se extenderán sus efectos?
2 mins

Alerta por ciclón bomba en el país: ¿Hasta cuándo se extenderán sus efectos?

Estados Unidos
Clima mañana en Estados Unidos: Se aproxima fuerte tormenta de nieve; estos son los riesgos
2 mins

Clima mañana en Estados Unidos: Se aproxima fuerte tormenta de nieve; estos son los riesgos

Estados Unidos
Trump llama "agitador" a Alex Pretti, el enfermero al que mataron unos agentes migratorios en Minneapolis
2 mins

Trump llama "agitador" a Alex Pretti, el enfermero al que mataron unos agentes migratorios en Minneapolis

Estados Unidos
Helicóptero se desploma en el río Meramec en Missouri: ¿hay sobrevivientes?
1 mins

Helicóptero se desploma en el río Meramec en Missouri: ¿hay sobrevivientes?

Estados Unidos
¿Habrá huelga general este viernes? Buscan extender protestas contra ICE en todo EEUU
2 mins

¿Habrá huelga general este viernes? Buscan extender protestas contra ICE en todo EEUU

Estados Unidos
Trump demanda a mujer hispana por no acatar orden de deportación y la multa con casi 1 millón de dólares
2 mins

Trump demanda a mujer hispana por no acatar orden de deportación y la multa con casi 1 millón de dólares

Estados Unidos
Trump firma orden ejecutiva para combatir adicciones y abuso de sustancias en EEUU
2 mins

Trump firma orden ejecutiva para combatir adicciones y abuso de sustancias en EEUU

Estados Unidos

Sus audiencias de seguimiento fueron agendadas para finales de febrero.

Tras una orden emitida por el magistrado Federal, James Cho, el Gobierno tiene la obligación afirmativa de revelar a la defensa toda la información " favorable al acusado" que sea material para determinar la culpabilidad o el castigo.

Sin embargo, si el Gobierno no cumple con estas obligaciones, el tribunal puede imponer diversas sanciones, que incluyen otorgar una continuación del proceso, imponer sanciones probatorias o desacato a los abogados responsables, así como desestimar los cargos antes del juicio o anular una condena o declaración de culpabilidad.

¿Quién es Jair Francisco Patrón, alias el “H4”?

En el caso de Patrón Tobias, identificado con el número de expediente CR16-00241 (CBA), la jueza de Distrito Carol Bagley Amon emitió una Orden de Demora Excluible el pasado 28 de enero de 2026,.

Ordenó que el periodo transcurrido entre el 28 de enero de 2026 y el 24 de febrero de 2026 sea considerado tiempo excluido bajo la Ley de Juicio Rápido, pues el tribunal determinó que esta acción sirve a los fines de la justicia y supera el interés del público y del acusado en un juicio más rápido.

PUBLICIDAD

El hijo del “H2”, quien fuera unos de los principales líderes del Cártel de los “Beltrán Leyva”, fue detenido el pasado mes de octubre de 2025, por elementos de la Marina Armada en la Ciudad de México.

Es acusado en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, asociación delictuosa, contra la salud, uso de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En febrero de 2025, el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entregó a las autoridades de Estados Unidos Jesús Ricardo Patrón Sánchez, alias el “H3”.

TLS

Mira también:

Relacionados:
NarcotráficoNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Par de ideotas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX