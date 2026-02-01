Noticias Donald Trump reacciona a docuemntal de su esposa "MELANIA" Aquí en N + Univision te contamos de qué trata la película, cuánto costó y dónde puedes verla.



Video Republicanos contra Donald Trump

El presidente Donald Trump reaccionó al documental de su esposa Melania Trump, “ MELANIA”.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense mencionó que el documental va en camino a ser el mejor estreno en 10 años.

PUBLICIDAD

Aquí en N + Univision te contamos de qué trata la película, cuánto costó y dónde puedes verla.

¿Dónde puedo ver MELANIA?

El filme se estrenó el jueves 29 de enero en Estados Unidos en 21 salas; sin embargo, solo se podía entrar con invitación.

El gran estreno mundial se dio este fin de semana en más de 300 salas. En el caso de que quisieras ver este material audiovisual, puedes hacerlo a través de Amazon Prime en unas semanas; cabe destacar que todavía no se tiene la fecha exacta.

¿De qué trata la película?

Este filme dirigido por Brett Ratner ofrece una cosmovisión de la primera dama de Estados Unidos en el contexto de los primeros 20 días de la i nvestidura del presidente Donald Trump en el año 2025.

Un dato que cabe resaltar es que está a punto de recaudar 8 millones de dólares a nivel nacional en su primer fin de semana, convirtiéndose en un debut fuerte.

Video ¿Trabajó Melania Trump ilegalmente en los EEUU cuando era modelo?

¿Cuánto costó el filme?

Amazon MGM ha pagado a la productora del proyecto 40 millones de dólares, algo fuera de lo normal en documentales biográficos. De igual forma, invirtieron otros 35 mdd en promoción y actividades comerciales.

La primera dama se ha involucrado a fondo

De acuerdo con el principal asesor de la primera dama, Melania se ha involucrado en la producción y promoción y ha estado en cada detalle del documental.

PUBLICIDAD

Asimismo, participó en toda la campaña publicitaria, escogió la música, creó un final en suspenso y ella misma hizo el tráiler, dice Marc Beckam.