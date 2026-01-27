Ice ¿ICE realizará operativos durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia? Esto dicen las autoridades Polémica en Italia por la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas previo a los olímpicos de Invierno que se llevarán a cabo en Milano-Cortina.

Video ¿Seguirán los operativos de ICE?

Polémica en Italia después de que se diera a conocer que habrá presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se llevarán a cabo en Milano-Cortina del 6 al 22 de febrero.

La presencia de estos elementos generó polémica debido a su actuar en las redadas contra inmigrantes en Estados Unidos.

Por la mañana, el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, dijo en una entrevista en radio que, los agentes de ICE no eran bienvenidos a la ciudad que albergará los Juegos de Invierno, del 6 al 22 de febrero.

Esta es una milicia que mata. Está claro que no son bienvenidos a Milán, no hay duda de ello. Simplemente, ¿podemos decir no al presidente estadounidense Donald Trump por una vez?



Para hablar del tema, el ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, se reunió con el embajador de Estados Unidos en Roma, Tilman J. Fertitta, para "aclarar" la participación de los agentes de ICE.

Después, medios italianos, indicaron que EEUU instalará su propia sala de operaciones en su Consulado en Milán. Y aclararon que habrá presencia de expertos del Servicio de Investigación de Seguridad Nacional, cuya función será apoyar la gestión de grandes eventos en el extranjero y servir de enlace con los oficiales de enlace.

La división de Investigaciones de Seguridad Nacional es el área de investigación del Departamento de Seguridad Nacional, del que depende el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿ICE hará operativos durante juegos de invierno en Italia?

El Ministerio del Interior de Italia indicó que por parte de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) no habrá personal operativo como los que intervienen en los controles migratorios en Estados Unidos, sino que solo habrá representantes exclusivamente especializados en investigaciones, sin responsabilidades en Italia y principalmente encargados de consultar sus propias bases de datos y de brindar apoyo a otros actores involucrados.

Aclaró que la participación estadounidense se limitará a la Homeland Security Investigation (HSI), el "organismo investigativo del ICE".