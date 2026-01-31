Noticias Revelan correos electrónicos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein sobre una “fiesta salvaje” en su isla: ¿qué dicen los mensajes? Entre los documentos difundidos recientemente, aparece un intercambio de correos electrónicos entre Epstein y Musk, relacionado con una invitación en la isla donde se cometieron numerosos abusos

Video Departamento de Justicia publica nuevo lote de documentos relacionados con el caso Epstein

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara nuevos registros de los archivos de investigación sobre Jeffrey Epstein, se revelaron detalles adicionales sobre el conocimiento que tenía el gobierno estadounidense respecto al abuso sexual de menores cometido por el magnate, así como sus interacciones con figuras ricas y poderosas.

Entre los documentos difundidos recientemente, aparece un intercambio de correos electrónicos entre Epstein y el empresario Elon Musk, relacionado con una invitación a una “fiesta salvaje” en la isla del financiero.

PUBLICIDAD

Correos electrónicos entre Epstein y Musk salen a la luz

El viernes 30 de enero de 2026, el subsecretario de Justicia, Todd Blanche, informó que el Departamento de Justicia publicaría más de tres millones de páginas de documentos vinculados al caso Epstein, además de más de 2,000 videos y 180,000 imágenes.

Los archivos, disponibles en el sitio web del departamento, incluyen registros que habían sido retenidos tras una divulgación inicial realizada en diciembre, de acuerdo con información de The Associated Press (AP).

Entre el material difundido se encuentran documentos relacionados con algunos de los socios más conocidos de Epstein, así como correspondencia por correo electrónico con Elon Musk y otros contactos relevantes de distintos sectores políticos y económicos.

¿Qué dicen los correos entre Musk y Epstein?

Los registros muestran que Musk, fundador de Tesla y propietario de la red social X (antes Twitter), se comunicó con Epstein en al menos dos ocasiones para planear posibles visitas a la isla caribeña donde presuntamente ocurrieron numerosos abusos sexuales.

En un intercambio fechado en 2012, Epstein preguntó a Musk cuántas personas le gustaría que fueran trasladadas en helicóptero a la isla de su propiedad. “Probablemente solo Talulah y yo”, respondió Musk, en referencia a su pareja de ese momento, la actriz Talulah Riley. En el mismo mensaje preguntó: “ ¿Qué día o noche será la fiesta más salvaje en nuestra isla?”.

PUBLICIDAD

Musk volvió a escribirle a Epstein antes de un viaje al Caribe en 2013. “ Estaré en el área de BVI/St. Bart’s durante las vacaciones. ¿Hay un buen momento para visitarla?”, escribió. Epstein respondió invitándolo a hacerlo después de las vacaciones de Año Nuevo.

No está claro si esas visitas llegaron a realizarse. Los portavoces de Tesla y X no respondieron a solicitudes de comentarios, según informó AP.

Musk responde a revelaciones de correos con Epstein

Musk ha sostenido que rechazó en repetidas ocasiones las invitaciones de Epstein. En 2025 escribió en X que se negó a visitar la isla, luego de que legisladores demócratas publicaran un calendario de Epstein que mencionaba una posible visita.

Tras las nuevas filtraciones, el sábado 31 de enero de 2026, Musk volvió a pronunciarse en su cuenta oficial de X, calificando la publicación de los correos como “una distracción” y pidiendo a las autoridades centrarse en procesar a quienes cometieron los crímenes junto a Epstein.

“ Lo que importa no es la publicación de algún subconjunto de los archivos de Epstein, sino el procesamiento de quienes cometieron crímenes atroces con Epstein. Cuando haya al menos un arresto, se habrá hecho algo de justicia. Si no, todo esto es pura performance. Nada más que una distracción”, afirmó Musk.

JICM