Hablan expertos sobre el plan de aranceles de Trump a México, Canadá y China: así se verá afectado EEUU

Video ¿Cómo puede afectar a tu bolsillo los aranceles que promete Trump a Canadá, México y China? Te explicamos

El presidente electo Donald Trump ha identificado lo que él considera una solución para todos los problemas que aquejan a Estados Unidos: imponer enormes aranceles a las mercancías extranjeras que ingresan al país.

Trump provocó este lunes una sacudida a través de las fronteras norte y sur de la nación, prometiendo nuevos aranceles generalizados a México, Canadá y China tan pronto como asuma el cargo, como parte de su esfuerzo por combatir la inmigración ilegal y el tráfico de drogas.

En un par de publicaciones en su red social Truth Social, Trump se quejó del flujo de migrantes ilegales, aunque las detenciones en la frontera sur han estado cerca de los niveles más bajos de los últimos cuatro años.

Dijo que impondría un impuesto de 25% a todos los productos que ingresen al país desde Canadá y México, y un arancel adicional de 10% a las mercancías procedentes de China, como una de sus primeras órdenes ejecutivas.

Afirmó que los nuevos aranceles permanecerían en vigor “hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los extranjeros ilegales detengan esta invasión de nuestro país”.

Aunque el presidente electo espera que su estrategia funcione, economistas piensan lo contrario. Estas son algunas de las razones por las que los expertos consideran que elevar los aranceles no beneficiaría a EEUU y cómo se vería afectado el país en caso de que Trump cumpla su amenaza.

¿Por qué los expertos piensan que los altos aranceles NO resolverán los problemas de EEUU?

El presidente electo sostiene que los aranceles, que son básicamente, impuestos de importación, crearán más empleos en fábricas, reducirán el déficit federal, reducirán los precios de los alimentos y permitirán que el gobierno subsidie la atención infantil.

En general, los economistas se muestran escépticos y consideran que los aranceles son una forma mayormente ineficiente de recaudación de fondos por parte de los gobiernos. Los recientes aranceles propuestos por Trump les alarman particularmente.

Carl B. Weinberg y Rubeela Farooqi, economistas de High Frequency Economics, dijeron este martes a AP que los suministros energéticos, la industria automotriz y los alimentos se verán particularmente afectados si se imponen estas tarifas.

“Imponer aranceles a los flujos comerciales hacia Estados Unidos sin antes preparar fuentes alternativas para los bienes y servicios afectados elevará de inmediato el precio de los artículos importados”, escribieron Weinberg y Farooqi. “Dado que muchos de estos bienes son de consumo, los hogares se empobrecerán”.

Los expertos de High Frequency Economics piensan que las amenazas no están destinadas a apoyar una nueva política comercial, sino que son una herramienta para provocar algunos cambios en las fronteras y para las importaciones desde Canadá, México y China.

¿Qué son los aranceles?

Los aranceles son un impuesto a las importaciones. Generalmente se cobran como un porcentaje del precio que un comprador paga a un vendedor extranjero. En Estados Unidos, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza recaudan los aranceles en 328 puertos de entrada en todo el país.

Las tasas arancelarias varían desde automóviles (con un 2.5%) hasta zapatos de golf (con un 6%). Los aranceles pueden ser más bajos para los países con los que Estados Unidos tiene acuerdos comerciales. Por ejemplo, la mayoría de los bienes pueden transitar entre Estados Unidos, México y Canadá sin aranceles debido al acuerdo comercial de Trump entre Estados Unidos, México y Canadá.

Hay mucha desinformación sobre quién paga los aranceles realmente

Trump insiste en que los países extranjeros son quienes pagan los aranceles, pero es todo lo contrario.

De hecho, son los importadores, es decir, las empresas estadounidenses, los que pagan los aranceles, y el dinero va al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

A su vez, estas empresas estadounidenses suelen trasladar a sus clientes el aumento en los costos en forma de precios más altos. Por eso, los economistas dicen que los consumidores generalmente terminan pagando la factura de los aranceles.

La forma en la que los aranceles pueden perjudicar a los países extranjeros es haciendo que sus productos sean más caros y difíciles de vender en el extranjero.

Los aranceles están destinados principalmente a proteger las industrias nacionales

Al elevar el precio de las importaciones, los aranceles pueden proteger a los fabricantes locales. También pueden servir para castigar a países extranjeros por cometer prácticas comerciales injustas, como subsidiar a sus exportadores o vender productos a precios injustamente bajos.

Antes de que se estableciera el impuesto federal sobre la renta en 1913, los aranceles eran un importante motor de ingresos para el gobierno. De 1790 a 1860, los aranceles representaron 90% de los ingresos federales, según Douglas Irwin, economista del Dartmouth College que ha estudiado la historia de la política comercial.

Los aranceles cayeron en desuso a medida que el comercio global creció después de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno necesitaba flujos de ingresos mucho mayores para financiar sus operaciones.

En el año fiscal que terminó el 30 de septiembre, se calcula que el gobierno haya recaudado 81,400 millones de dólares en aranceles e impuestos. Eso es una nimiedad en comparación con los 2.5 billones de dólares que se espera provengan de los impuestos individuales sobre la renta y los 1.7 billones de dólares de los impuestos de Seguridad Social y Medicare.

Aun así, Trump quiere promulgar una política presupuestaria semejante a la que estaba en vigor en el siglo XIX.

El republicano ha afirmado que los aranceles a las importaciones agrícolas podrían bajar los precios de los alimentos al ayudar a los agricultores estadounidenses, aunque en realidad es casi seguro que los aranceles a los productos alimenticios importados aumenten los precios de los alimentos en EEUU al reducir las opciones para los consumidores y la competencia para los productores estadounidenses.

Trump usa los aranceles para presionar a otros países

Los aranceles también pueden usarse para presionar a otros países sobre cuestiones que pueden o no estar relacionadas con el comercio.

En 2019, por ejemplo, Trump usó la amenaza de aranceles como palanca para persuadir a México de que tomara medidas enérgicas contra las oleadas de migrantes centroamericanos que cruzaban el territorio mexicano en su camino hacia Estados Unidos.

Trump incluso ve los aranceles como una forma de prevenir guerras.

“Puedo hacerlo con una llamada telefónica”, dijo en agosto, en un mitin en Carolina del Norte. Si otro país intenta iniciar una guerra, dijo que lanzaría una amenaza.

“Les cobraremos aranceles del 100%. Y de repente, el presidente o el primer ministro o el dictador o quién diablos esté dirigiendo el país me dice: ‘Señor, no iremos a la guerra’”.

Los economistas generalmente consideran que los aranceles son contraproducentes

Los aranceles aumentan los costos para las empresas y los consumidores que dependen de las importaciones. También es probable que provoquen represalias.

La Unión Europea, por ejemplo, respondió a los aranceles de Trump sobre el acero y el aluminio gravando productos estadounidenses, desde el bourbon hasta las motocicletas Harley-Davidson.

Del mismo modo, China respondió a la guerra comercial de Trump imponiendo aranceles a los bienes estadounidenses, incluidos la soya y el cerdo, en un esfuerzo calculado para perjudicar a sus simpatizantes en el campo.

En un estudio realizado por economistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Zúrich, Harvard y el Banco Mundial se concluyó que los aranceles de Trump no lograron restaurar empleos en el corazón de Estados Unidos.

Los aranceles “ni aumentaron ni disminuyeron el empleo en Estados Unidos” donde se suponía que debían proteger los empleos, según el estudio.

A pesar de los impuestos establecidos por Trump en 2018 al acero importado, por ejemplo, el número de empleos en las acereras estadounidenses apenas se movió: se mantuvo alrededor de 140,000. En comparación, Walmart emplea, por sí mismo, a 1.6 millones de personas en Estados Unidos.

Además, los gravámenes de represalia impuestos por China y otras naciones a los bienes estadounidenses tuvieron “impactos negativos en el empleo”, especialmente para los agricultores, de acuerdo con el estudio.

Estos aranceles de represalia solo fueron parcialmente compensados por miles de millones de dólares en ayuda gubernamental que Trump repartió a los agricultores. Los aranceles de Trump también dañaron a las empresas que dependían de las importaciones gravadas.

Aunque la guerra comercial de Trump no tuvo éxito en la economía, sí lo tuvo en la política. En el estudio se encontró que el apoyo a Trump y a los candidatos republicanos al Congreso aumentó en las áreas más expuestas a los aranceles de importación: la región industrial centro-norte del país y los estados sureños con una fuerte presencia manufacturera, como Carolina del Norte y Tennessee.

