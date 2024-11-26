Sheinbaum responde a la amenaza de Trump: "A un arancel, vendrá otro en respuesta"

Claudia Sheinbaum respondió este martes al plan de Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de México, con una carta en la que de forma diplomática y contundente avisó que su gobierno contestará con medidas similares y en la que le dijo que con amenazas no se resolverá los desafíos migratorios en la frontera.

La presidenta leyó la carta en su conferencia mañanera, apenas unas horas después de que Trump anunció que fijará aranceles del 25% a todas las importaciones de México y Canadá en su primer día en la Casa Blanca, como una represalia en la que da a entender que esos países no han atajado el flujo de inmigrantes y drogas a través de sus fronteras.

PUBLICIDAD

El presidente electo también amenazó con endurecer los aranceles a China, cuyo gobierno también respondió este martes diciendo que "nadie gana una guerra comercial".

"Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel, vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes", escribió Sheinbaum en la carta que enviará al equipo de Trump.

Sheinbaum, quien asumió el poder el 1 de octubre de manos de su mentor, Andrés Manuel López Obrador, tuvo en campaña un discurso tibio respecto con los retos migratorios, sobre todo en la frontera entre México y Estados Unidos. Solió responder que la fuerte migración hacia el norte tenía que ser aliviada trabajando en los problemas de pobreza e inseguridad en América Latina.

Pero el tono de su carta sugiere que tomaría una postura más dura, incluso distinta a la López Obrador, quien en su gobierno aceptó las políticas de Trump como por ejemplo aceptar a los migrantes deportados por Estados Unidos que no eran ciudadanos mexicanos.

Todavía habrá que ver si Trump concreta sus amenazas arancelarias. A pedido suyo en su primer gobierno, Estados Unidos, México y Canadá renegociaron un tratado de libre comercio entre ellos. Un acuerdo de este tipo prohíbe espetar aranceles entre las naciones que lo integran.

Además, los lazos comerciales entre los tres países son profundos y cualquier potencial pelea tendrá repercusiones para los dos bandos, según expertos.

Esta es la carta completa de Sheinbaum:

Estimado Presidente electo Donald Trump,

PUBLICIDAD

Me dirijo a usted, a raíz de su declaración del lunes 25 de noviembre, sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles.

Probablemente no esté al tanto, que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes lugares del mundo que cruzan nuestro territorio y tienen como destino la frontera sur de los Estados Unidos de América. Como resultado y de acuerdo con las cifras de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de su país (CBP), los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Por cierto, la mitad de los que arriban, es a través de una cita legalmente otorgada por el programa de Estados Unidos denominado CBP One. Por estas razones, ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera. Aun así, está claro que debemos arribar conjuntamente a otro modelo de movilidad laboral que es necesario para su país y de atención a las causas que llevan a familias a dejar sus logares de origen por necesidad. Si un porcentaje de lo que Estados Unidos destina a la guerra se dedica a la construcción de la paz y al desarrollo, se estará atendiendo de fondo la movilidad de las personas.

Por otro lado y por razones humanitarias siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos que por lo demás, es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. En lo que va del año, las fuerzas armadas mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10,340 armas y detenido 15,640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. Se encuentra en proceso de aprobación en el poder legislativo de mi país, una reforma constitucional para declarar delito grave sin derecho a fianza la producción, distribución y comercialización del fentanilo y otras drogas sintéticas. Sin embargo, es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas entran a Canadá, Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional.

PUBLICIDAD

Usted debe estar al tanto también, del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México, proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas en su país, lamentablemente los ponemos nosotros.

Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel, vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motors Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo.

Estoy convencida que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad en nuestras naciones. Espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto.

Mira también: