Crédito Tributario por Hijo El crédito por hijo en las declaraciones de impuestos 2026: de cuánto será y quiénes podrán pedirlo tras los cambios en la ley de Trump Estas son las claves del Crédito Tributario por Hijo o 'Child Tax Credit' (CTC) que el Servicio de Rentas Internas (IRS) ofrece a algunos contribuyentes en esta temporada de declaraciones de impuestos 2026.

Video Cambios en el crédito tributario por hijos con la nueva ley fiscal de Trump: te contamos cómo quedó

El monto y algunos requisitos del Crédito Tributario por Hijo del Servicio de Rentas Internas (IRS) cambiaron con la ley con la agenda del presidente Donald Trump. En esta nota explicamos cómo quedó este crédito clave para los contribuyentes con menores dependientes en la temporada de declaraciones de impuestos 2026 del IRS.

El nuevo monto y otros cambios importantes al Crédito Tributario por Hijo:

La ley elevó este crédito en $200 por menor elegible: esto significa que el monto máximo del Crédito Tributario por Hijo será de $2,200. Recibir ese monto máximo dependerá de cuánto ganó el contribuyente o contribuyentes que lo reclaman. Para este crédito, el IRS toma en cuenta específicamente un cálculo llamado ingreso bruto ajustado modificado o MAGI* en inglés.

La cantidad máxima que se puede reembolsar es menor: de $1,700 por menor elegible.

Se puede reclamar este crédito: por cada menor elegible que tenga un número de Seguro Social válido para empleo en Estados Unidos. Un menor es elegible si tenía menos de 17 años al final del año tributario 2025, puede ser reclamado como dependiente en una declaración de impuestos y vivió más de la mitad del 2025 con la persona que tiene previsto reclamar este crédito, entre otros requerimientos que se aconseja revisar con el IRS.

Y la nueva legislación endurece ese requisito: ahora, para reclamar este crédito, un padre que presente su declaración de impuestos al IRS de forma individual debe contar con un número de Seguro Social válido y, si la declaración tributaria se presenta de forma conjunta, al menos uno de los padres que figuran en la planilla debe tener un número de Seguro Social.

Estos son los ingresos clave para determinar este crédito:

El crédito se da por completo: si el contribuyente presenta su declaración de forma individual y reporta en ella un ingreso MAGI de $200,000 o menos al año. Si es una pareja que declara sus impuestos de forma conjunta, ese ingreso MAGI debe ser de $400,000 o menos al año para recibir el crédito completo.

El crédito se va reduciendo de forma gradual: en el caso del contribuyente o contribuyentes con ingresos anuales por encima de esos números. En concreto, el crédito se reduce en $50 por cada $1,000 que se hayan tenido en ingresos por encima de los montos mencionados arriba.

Tres puntos que se deben tener en cuenta:

Algunas familias de ingresos bajos o sin ingresos seguirán sin poder acceder al monto total del crédito por hijo: la ley establece que el contribuyente debe tener ingresos ganados por un trabajo de al menos $2,500 para poder reclamar el crédito por hijo. Una vez cumple con ese requisito, se le permite recibir un reembolso máximo equivalente al 15% de sus ingresos totales. Esto significa que familias de muy bajos ingresos reciben reembolsos más pequeños que familias con ingresos altos o ni siquiera pueden recibir el crédito. Eso no cambió con la nueva ley promulgada en julio por Trump.

Para reclamar este crédito: se debe colocar la cantidad de hijos o dependientes en el formulario 1040 y anejar el formulario 8812 que lleva como nombre Créditos por Hijos u Otros Dependientes Calificados o 'Credits for Qualifying Children and Other Dependents' en inglés.

Pedir este crédito puede demorar el reembolso del IRS: la ley conocida como el PATH Act exige al IRS emitir los reembolsos de las declaraciones de impuestos en las que se reclamaron este crédito después de mediados de febrero. Ten esto presente si eres un contribuyente que tiene previsto pedir el Crédito Tributario por Hijo y/o el Crédito Tributario por Ingresos por Trabajo o 'Earned Income Tax Credit' (EITC) en inglés, sobre todo si es la primera vez que lo solicitas.

