Declaraciones de impuestos 2026 del IRS Los documentos y datos clave para tu declaración de impuestos: evita demoras con tu posible reembolso Aquí detallamos qué documentos e información debes tener para preparar correctamente tu declaración de impuestos de la temporada 2026.

Poner los cálculos correctos y la información personal precisa en tu declaración de impuestos es crucial para que el Servicio de Rentas Internas (IRS) la procese más rápido y no demore el envío de un potencial reembolso.

Tu datos personales: del Seguro Social o ITIN a la cuenta del banco

Aunque es información que utilizas con frecuencia, el IRS aconseja verificar con cuidado que estos datos personales estén correctos, sobre todo el número de Seguro Social o el número de identificación personal de contribuyente o ITIN, tanto el tuyo como el de todas las personas que incluirás en la declaración de impuestos.

Verifica además los números de ruta y cuenta del banco al que pedirás que te sea enviado un posible reembolso; tu ingreso bruto ajustado o AGI en inglés, que es tu ingreso total tomando en cuenta todas las fuentes de ellos menos ciertos ajustes.

Revisa también que tu dirección esté correcta y que el IRS tenga en su sistema tu lugar de residencia más reciente.

Los formularios W-2 y 1099

Estos son los formularios de las personas que te pagaron durante el año y que deben reportar esos pagos al IRS, explica la agencia. Luego de enviar directamente esos formularios al IRS, se supone que te envíen una copia y la recibas entre enero o febrero. En esta tabla detallamos la mayoría de ellos.

Más sobre el formulario 1099-K con los pagos por 'apps' como Venmo

Este formulario contempla las transacciones que se hayan realizado a través de una compañía procesadora de pagos (o lo que en inglés se conoce como un 'third party network'), es decir, 'apps' como Venmo y CashApp, y comercios online como Etsy o Ebay.

Quienes reciben pagos de sus negocios (aquí no entran las transferencias hechas por un amigo o familiar que no estén relacionadas con el pago de un producto o servicio) deberán reportar al IRS el dinero recibido cuando su total haya superado $2,500 en 2025.

El IRS recorda que se debe pagar impuestos por todo ingreso, incluyendo por trabajos a medio tiempo, trabajos secundarios o la venta de bienes y servicios.