Los documentos y datos clave para tu declaración de impuestos: evita demoras con tu posible reembolso
Aquí detallamos qué documentos e información debes tener para preparar correctamente tu declaración de impuestos de la temporada 2026.
Poner los cálculos correctos y la información personal precisa en tu declaración de impuestos es crucial para que el Servicio de Rentas Internas (IRS) la procese más rápido y no demore el envío de un potencial reembolso.
Tu datos personales: del Seguro Social o ITIN a la cuenta del banco
Aunque es información que utilizas con frecuencia, el IRS aconseja verificar con cuidado que estos datos personales estén correctos, sobre todo el número de Seguro Social o el número de identificación personal de contribuyente o ITIN, tanto el tuyo como el de todas las personas que incluirás en la declaración de impuestos.
Verifica además los números de ruta y cuenta del banco al que pedirás que te sea enviado un posible reembolso; tu ingreso bruto ajustado o AGI en inglés, que es tu ingreso total tomando en cuenta todas las fuentes de ellos menos ciertos ajustes.
Revisa también que tu dirección esté correcta y que el IRS tenga en su sistema tu lugar de residencia más reciente.
Los formularios W-2 y 1099
Estos son los formularios de las personas que te pagaron durante el año y que deben reportar esos pagos al IRS, explica la agencia. Luego de enviar directamente esos formularios al IRS, se supone que te envíen una copia y la recibas entre enero o febrero. En esta tabla detallamos la mayoría de ellos.
Más sobre el formulario 1099-K con los pagos por 'apps' como Venmo
Este formulario contempla las transacciones que se hayan realizado a través de una compañía procesadora de pagos (o lo que en inglés se conoce como un 'third party network'), es decir, 'apps' como Venmo y CashApp, y comercios online como Etsy o Ebay.
Quienes reciben pagos de sus negocios (aquí no entran las transferencias hechas por un amigo o familiar que no estén relacionadas con el pago de un producto o servicio) deberán reportar al IRS el dinero recibido cuando su total haya superado $2,500 en 2025.
El IRS recorda que se debe pagar impuestos por todo ingreso, incluyendo por trabajos a medio tiempo, trabajos secundarios o la venta de bienes y servicios.
"Los contribuyentes deben reportar todos los ingresos en sus declaraciones de impuestos, salvo que los excluya la ley, ya sea que reciben o no el formulario 1099-K. La ley no permite que los contribuyentes evadan el pago de impuestos por ingresos que hayan ganado solo por el hecho de que no recibieron un formulario reportando los pagos que recibieron", advirtió.